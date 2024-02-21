Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В России к 2025 году наладят выпуск подушек безопасности, рулевых колёс и электронных блоков управления для автомобилей
Объём инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей, будет создано свыше 200 рабочих мест.

реклама

Компания «Соллерс» собирается расширить свою деятельность, запустив производство ключевых компонентов для систем безопасности автомобилей на своём заводе в Ульяновске. Фонд развития промышленности (ФРП) уже выделил на данный проект средства в размере 1,2 миллиарда рублей.

реклама

Объявлено, что финансирование от ФРП для локализации компонентов выделено дочернему предприятию ПАО «Соллерс», ООО «Компоненты Системы Безопасности». Производство будет налажено на базе индустриального парка УАЗ, там должны начать делать подушки безопасности, рулевые колёса, ремни безопасности и даже электронные блоки управления (ЭБУ). Запуск производственных линий намечен на 2025 год.

Дочернее предприятие ПАО «Соллерс» также рассчитывает направить средства на закупку нового оборудования, среди которого будет пенозаливочные машины, линии сборки, оборудование для раскройки и шитья, а также испытательное оборудование для проверки качества компонентов.

Основными потребителями и, соответственно, заказчиками изготавливаемого оборудования и компонентов должны стать российские автопроизводители и предприятия самой группы «Соллерс». Получатель инвестиций рассчитывает создать не менее 200 рабочих мест, а общий объём средств, вложенных в новые предприятия, составит 1,5 миллиарда рублей.

#автомобили
1
Показать комментарии (1)
В Южной Корее выразили недовольство фактом подарка Путиным автомобиля Aurus северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну
Hyundai уже два года подряд удерживает третье место среди крупнейших автопроизводителей мира
LG Innotek создаёт автомобильную камеру, которая автоматически освобождается от снега и льда
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США запустили на орбиту систему HBTSS, чтобы противостоять попыткам России "взорвать" космос — EAT
9
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
13
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2024 году – от бюджетных до флагманских
39
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
37
Banishers: Ghosts of New Eden - слишком "душная" RPG (краткий обзор)
1
Итоги гоночного уик-энда 17-18 февраля
+
Как я боролся с хотспотом в 105℃ на Gigabyte RTX 2070 Super
28
История о непростой установке второго жёсткого диска в системный блок Lenovo H50-00 (90C10022RS)
23
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
132
На Украине в ближайшее время произойдет смена власти, считает экс-сотрудник Пентагона Брайен
38

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
17:08
Паша, ты там шо, три роти та одним махом, такого быть не может, мабуть суки брешуть, а сколько тогда безвозвратных потерь, это же как так?🍆🍆🍆
NYT: при отступлении из Авдеевки исчезло около тысячи бойцов ВСУ – командование не может их найти
22870
17:07
Верните однокликовую лупу.
Adobe внедряет в свои приложения помощника на базе искусственного интеллекта
Traktor
17:05
Спасибо дядьки. Но самое главное, спасибо нашему форумчанину Mentoza за процессор.
Российский оверклокер установил три мировых рекорда при помощи Intel Core i7-14700KF на частоте 5.7 ГГц
pitbuldoser
17:05
Китайские банковские гиганты прекращают финансовые операции с российскими компаниями под санкциями
Китя
17:04
Это же здорово. Что буржуйский банк больше, не действителен на территорий РФ.
Банк России отозвал лицензию у «Киви банка» — сервис Qiwi уже запретил вывод средств и пополнение кошельков
Иван Горыныч
17:04
А только вчерась что-то не хило уебало по стройным рядам Курсантов-сахалинцев, морги тупо встрепенулись, а травматологи начали формировать первичную культю.
NYT: при отступлении из Авдеевки исчезло около тысячи бойцов ВСУ – командование не может их найти
Traktor
17:04
Запустите бесплатный бенчмарк. Посмотрите на результат. Тогда поймёте :)
Российский оверклокер установил три мировых рекорда при помощи Intel Core i7-14700KF на частоте 5.7 ГГц
Traktor
17:03
Комп в среднем сохраняет стабильность до минус 17 окружающей среды.
Российский оверклокер установил три мировых рекорда при помощи Intel Core i7-14700KF на частоте 5.7 ГГц
pitbuldoser
17:03
Не надоело ещё? :) Прошлые 100500 раз это оказалось выдумкой, и этот раз такой же:)) и под каждым таким сообщением вылезает бот с фразой "Вот тебе и братья" :))
Китайские банковские гиганты прекращают финансовые операции с российскими компаниями под санкциями
22870
17:02
T610 был лучше.
Вспоминаем легендарный Motorola C350 - модульная ностальгия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем