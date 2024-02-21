Объём инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей, будет создано свыше 200 рабочих мест.

Компания «Соллерс» собирается расширить свою деятельность, запустив производство ключевых компонентов для систем безопасности автомобилей на своём заводе в Ульяновске. Фонд развития промышленности (ФРП) уже выделил на данный проект средства в размере 1,2 миллиарда рублей.

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Объявлено, что финансирование от ФРП для локализации компонентов выделено дочернему предприятию ПАО «Соллерс», ООО «Компоненты Системы Безопасности». Производство будет налажено на базе индустриального парка УАЗ, там должны начать делать подушки безопасности, рулевые колёса, ремни безопасности и даже электронные блоки управления (ЭБУ). Запуск производственных линий намечен на 2025 год.

Дочернее предприятие ПАО «Соллерс» также рассчитывает направить средства на закупку нового оборудования, среди которого будет пенозаливочные машины, линии сборки, оборудование для раскройки и шитья, а также испытательное оборудование для проверки качества компонентов.

Основными потребителями и, соответственно, заказчиками изготавливаемого оборудования и компонентов должны стать российские автопроизводители и предприятия самой группы «Соллерс». Получатель инвестиций рассчитывает создать не менее 200 рабочих мест, а общий объём средств, вложенных в новые предприятия, составит 1,5 миллиарда рублей.