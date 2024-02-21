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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Киев призвал инвестировать $1,5 млрд в производство БПЛА на Украине
Инвестиции — это когда вкладываются, чтобы потом на этом заработать. Киев продолжает жить в фантазиях.

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Важность беспилотных летательных аппаратов в современном вооружённом конфликте между технически примерно равными сторонами (каким образом другой стороне обеспечивается это равенство, уже вопрос не для данного материала) невозможно переоценить: об этом уже написаны горы текстов и высказаны океаны мыслей. Ключевое отличие между сторонами текущего конфликта в том, что РФ выполняют действия и подгоняют производство, исходя из объективных реалий и стратегических задач, тогда как Украина продолжает сохранять одержимость большими числами и громкими заголовками.

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Так, сегодня замглавы Минобороны Украины Екатерина Черногоренко заявила, что оборонное ведомство ищет возможность привлечь полтора миллиарда долларов инвестиций в организацию производства беспилотников на Украине. По словам госпожи Черногоренко, Киев выступает с призывом к «партнёрам» инвестировать в «эффективные исследования и разработку» беспилотников.

В качестве причины, по которой «партнёры» вообще должны этим заниматься, в Минобороны Украины упоминают тот факт, что именно в условиях боевых действий на Украине производители БПЛА смогут оценить реальные возможности своей продукции в реалиях настоящего серьёзного конфликта. Проще говоря, Киев опять призывает всех, кому не лень, использовать Украину как испытательный полигон, и не видит в этом ничего зазорного и аморального.

Комментируя заявление МО Украины, можно лишь отметить, что путаница в терминологии приводит к большой неразберихе. Инвестиция — это когда инвестор вкладывает деньги, чтобы затем не просто их отбить, а заработать на своих вложениях. О каком отбитии средств, про заработок мы вообще молчим, можно говорить в условиях Украины, где нет ни одного безопасного квадратного сантиметра территории, и где предприятие по производству БПЛА будет обязательно накрыто российскими средствами поражения, совершенно непонятно. Данная тема поднимается регулярно всякий раз, когда Киев призывает западных спонсоров построить заводы по производству военной техники на территории Украины, и почему-то до сих пор никто не делает из этого элементарных выводов.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #бпла #беспилотники
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