А по какой причине такая истерика, господа? Вроде бы «мы не вмешиваемся в дела России», а тут вдруг санкции за смерть заключённого.

Несколько часов назад администрация Белого дома объявила о том, что в связи со смертью в тюрьме политблогера Алексея Навального, которого на Западе изображают как «лидера российской оппозиции», на Россию в качестве «ответственности» будет наложен очередной пакет санкций. Мы в рамках данной заметки не затрагивать тему неприемлемости подобного вопиющего вмешательства во внутреннее дело РФ, а просто отметим, что если на момент объявления этого пакета конкретные места, по которым будет нанесён очередной санкционный удар, были неизвестны, то теперь в Вашингтоне данный момент прояснили.

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По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, новый пакет санкций затронет ряд объектов оборонно-промышленного и в целом промышленного сектора России, а также внесёт дополнительные рестрикции по источникам российского дохода.

Очередной пакет санкций будет принят 23 февраля, то есть, практически аккурат в годовщину начала российской специальной военной операции на Украине. И кто-то ещё говорит, что это РФ стремится к символизму и каким-то сакральным датам. В целом всё происходящее в очередной раз наглядно демонстрирует, что коллективный Запад беспокоит вовсе не конфликт на Украине: незаконные санкции в любом случае были бы введены. Возможно, не в столь залповом объёме, но введены были бы обязательно. Как видим, в США придумали бы для этого любой повод, даже исключительно внутрироссийский и никому за её пределами не мешающий.

Можно ли реакцию администрации США относительно смерти Навального назвать «палевом»? Это уже вопрос для серьёзных обсуждений. Одно ясно: реакция совершенно неадекватная и вызывает массу вопросов, которые американский избиратель должен задать своим функционерам. Для граждан России же — очередной повод задуматься об истинных целях и мотивах США.