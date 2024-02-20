США стали работать так топорно, что уже даже за них как-то неловко.

Как уже неоднократно отмечалось, в том числе и нами, российская специальная военная операция на Украине стала лишь поводом для введения коллективным Западом незаконных антироссийских санкций. Проект этих санкций готовился задолго до их введения, и Запад лишь ждал удобного момента. О том, что рестрикции в любом случае были бы в той или иной степени введены, нетрудно догадаться, исходя как из поведения США и ЕС, так и исходя из комментариев их функционеров. Сегодня у нас появилось ещё одно доказательство, подтверждающее данную логику.

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Как известно, на прошлой неделе в местах лишения свободы скоропостижно скончался политблогер Алексей Навальный. Официальный комментарий управления ФСИН по Ямало-ненецкому автономному округу, в одной из колоний которого отбывал наказание Навальный, свидетельствует о том, что Навальный во время прогулки резко почувствовал себя плохо, потерял сознание и, не приходя в себя, умер. Ещё не прошла судебно-медицинская экспертиза, никто не знает реальных причин смерти человека, но на Западе в первую же секунду после появления новости всё решили.

И вот, как и следовало ожидать, сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США в связи со смертью Навального введут 23 февраля против России очередной «крупный пакет» санкций. В представлении Кирби, таким образом на Россию будет «наложена ответственность» за произошедшее с Навальным.

По какой причине США считают нормальным влезать во внутренние дела России, обсуждать, пожалуй, бессмысленно. Также в Белом доме, похоже, не понимают, что действуют уже совсем «палевно»: у многих, кто ещё сохранили критическое мышление, могут возникнуть справедливые вопросы, по какой причине Вашингтон впрягается из-за смерти пусть и бесконечно раскрученного на Западе как «лидера российской оппозиции», но совершенно не имевшего никакого реального политического влияния внутри России блогера, вместо того, чтобы разбираться со своими собственными заключёнными по политическим мотивам.

Все эти действия лишь в очередной раз демонстрируют, что с текущими американскими элитами и представителями политического руководства разговаривать не о чем: к нормальному обстоятельному диалогу там не готовы, и это, на самом-то деле, очень опасно для глобальной стабильности и безопасности.