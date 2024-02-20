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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пентагон: Украине придётся решать, какие города она может удержать, если помощь США не возобновится
Казалось бы, при чём тут помощь США? Не в ней дело, вот совершенно не в ней.

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Как мы уже многократно говорили, сейчас в странах коллективного Запада запущен «антикриз», совмещённый с взаимными обвинениями друг друга в том, что происходит на Украине. Происходит пусть и неторопливое, но наступление ВС РФ, и ситуация в целом, учитывая степень истощения ВСУ, не предвещает для Киева ничего хорошего. Прекрасно понимая, что именно они в первую очередь виноваты в сложившейся ситуации, американские функционеры начали заявлять, что причина надвигающейся катастрофы вовсе не в том, что российская армия достигает своих целей несмотря ни на что, а в том, что Конгресс США всё никак не может согласовать пакет «помощи» Украине на $61 миллиард.

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Дошло даже до того, что сегодня в Пентагоне заявили, что если Конгресс так и не сможет принять пакет «помощи» Киеву, то Украине придётся выбирать, какие города и территории она может удерживать с теми ресурсами, которые у неё имеются в наличии и которые ей предоставляют «союзники» США в Европе.

По крайней мере, таким заявлением поделилась заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

Следует понимать, что миллиарды долларов конфликты не выигрывают: их сначала необходимо трансформировать в военную технику и боеприпасы, а с этим в США, как заявляют сами американские политики, большие проблемы. Про степень военной деиндустриализации Европы же и говорить уже нечего: там с самого начала заявляли, что без США поддержка Украины немыслима в принципе.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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