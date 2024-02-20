А производство и вовсе исчисляется тысячами.

Сегодня Авдеевское наступательное сражение было формально завершено: процесс зачистки населённого пункта окончен, о чём доложил министр обороны России Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину. Помимо статистических данных, а также уточняющей тактической информации Шойгу затронул и тему беспилотников, в использовании которых Россия стремительно вырывается в данном конфликте вперёд.

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Не секрет, что на момент начала специальной военной операции беспилотники российской армией практически не использовались, из-за чего были повышенные потери вследствие недостатка актуальной разведывательной информации, а также в результате проведения боевых действий, которые при наличии ударных БПЛА можно было бы реализовать, не подвергая опасности личный состав. Уроки были выучены, и сейчас российская промышленность выпускает беспилотники самых разных типов в индустриальных масштабах, и это закономерным образом отражается на ходе боевых действий. Так, по словам Шойгу, российские военные в рамках операции на Украине применяют сотни БПЛА ежедневно.

Как отметил глава российского оборонного ведомства, Россия сделала колоссальный шаг за последние 8—9 месяцев в области беспилотников, производство которых исчисляется тысячами. В какой промежуток времени выпускаются «тысячи» БПЛА, впрочем, Шойгу не уточнил.

Стоит напомнить, что специальная военная операция на Украине — это первый в истории вооружённый конфликт, в котором дроны применяются повсеместно и с самыми разными целями: от разведки и указания координат для артиллерии до непосредственно огневого поражения целей либо с помощью беспилотников-камикадзе, либо с помощью сбрасываемых с них средств поражения. БПЛА активнейшим образом применяются обеими сторонами, из-за чего в военной среде текущий конфликт окрестили «войной с прозрачным полем боя».