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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ростех» сообщил об отправке в войска первой в 2024 году партии БМП-3
Сколько это в штуках, не уточняется.

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Поскольку текущий конфликт на Украине, а также любой имеющий реальное значение глобальный конфликт с участием России может быть только сухопутным (ну или ядерным, но это уже тема другого разговора), то вполне естественно, что сейчас российская военная промышленность работает не покладая рук, увеличивая парк самой разной наземной техники. В частности, сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что Курганский машиностроительный завод (Курганмашзавод) поставил в войска первую в этом году новую партию боевых машин пехоты БМП-3.

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Согласно комментарию «Ростеха», за неполные два месяца 2024 года завод передал в войска в полтора раза больше БМП-3, чем за аналогичный период 2023 года, при том, что в 2023 году объём выпуска Курганмашзаводом военной техники был удвоен по сравнению с 2022 годом, который, как нетрудно догадаться, также продемонстрировал значительный прирост в сравнении с 2021 годом.

Проще говоря, военная промышленность работает практически на полную мощность, ведь необходимо не только наращивать объём вооружений с учётом общего увеличения численности российских вооружённых сил, но и, чего кривить душой, восполнять значительные потери военной техники, которые неизбежны при проведении специальной военной операции на Украине как в самом масштабном и интенсивном конфликте в Европе со времён Второй мировой войны.

Сколько единиц БМП-3 входят в конкретную партию, не уточняется, но рискнём предположить, что это как минимум один железнодорожный эшелон.

#россия #политика #боевые действия #промышленность #бмп-3
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