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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Илон Маск заявил, что положение Украины слабеет с каждым днём, а переговоры надо было вести год назад
Также предприниматель согласен с тем, что конфликт Украиной (и Западом) проигран, а Россия оставит за собой все территориальные приобретения.

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Хотя к личности Илона Маска в России следует относиться с огромным недоверием, поскольку, в конце концов, именно возглавляемая им компания SpaceX бесплатно предоставила ВСУ десятки тысяч терминалов спутникового интернета Starlink (да, заставили, да, выбора нет, но факт остаётся фактом), считающегося российскими войсками самым проблемным и опасным снаряжением ВСУ, но комментарии, которые американский предприниматель и самый известный миллиардер в мире делает относительно украинского кризиса, в целом, в высшей степени здравые.

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В частности, сегодня Маск прокомментировал заявление блогера Wall Street Silver о том, что Украина потерпела поражение в текущем конфликте, и ничто, включая возможное выделение США шестидесяти миллиардов долларов «помощи», не изменит этой реальности. По словам Маска, он полностью согласен с этим мнением, добавив, что на сегодняшний день вопрос заключается в том, сколько ещё людей погибнут, прежде чем эта реальность будет принята [Западом — прим. ред.].

Как отметил Илон Маск, мирное соглашение было необходимо заключать год назад — с тех пор положение Украины с каждым днём только слабеет.

Не берёмся судить, означает ли этот комментарий Маска его понимание того факта, что время для переговоров безнадёжно упущено, и теперь будут не переговоры, а предъявление Москвой требований к Киеву и западным столицам. В конце концов, именно коллективный Запад виноват в том, что произошло, и именно с него нужно будет требовать нести за произошедшее ответственность. Как мы уже неоднократно отмечали, основная идея российского руководства — это создание новой архитектуры безопасности в Европе. Этого на Западе почему-то намеренно предпочитают не замечать, подменяя это собственными фантазиями о «поглощении Украины». Впрочем, рано или поздно реальность Западу придётся признать: бесконечно подпитывать Киев не получится, ведь для этого надо примерно в десяток раз нарастить военно-промышленный потенциал, а как это сделать, не имея ни компетенций, ни энергии, ни квалифицированных кадров, большой вопрос, на который есть только один правильный ответ — никак.

#россия #украина #политика #илон маск
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