В Грузии обладают главным: пониманием того, что от таких санкций больше ущерба тем, кто их вводит.

Установившееся в Грузии руководство обладает главным: пониманием того, что действовать нужно исключительно в грузинских интересах и не поддаваться истерикам «международного сообщества». По этой причине Грузия, у которой (важно: исключительно по её же собственной вине) был очень напряжённый период отношений с Россией, сегодня выступает как пример государства, руководствующегося в первую очередь своей собственной выгодой. По этой причине Тбилиси с удовольствием укрепляет экономические связи с Москвой и даже восстанавливает прямое авиационное сообщение между двумя странами.

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Многие переживали, что с приходом нового премьер-министра (в Грузии основная власть именно у главы кабмина) ситуация будет меняться в худшую сторону, но сегодня новый премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что полностью поддерживает политику его предшественника.

В частности, Грузия будет продолжать взаимодействовать с Россией и не присоединится к антироссийским (незаконным, это важно) санкциям. При всём этом Грузия, добавил Кобахидзе, продолжит оказывать политическую и гуманитарную поддержку Украине. Учитывая тёплые отношения между Тбилиси и Киевом, Кобахидзе выразил сожаление о том факте, что в украинских коридорах власти призывают Грузию открыть против России «второй фронт».

В целом, национально-ориентированные правительства в странах сейчас автоматически являются недругами Киева и объединённого Запада, поскольку такими правительствами невозможно помыкать, заставляя их выполнять вредящие им самим действия. По этой причине мы, собственно, регулярно и отмечаем, что России не о чем говорить со всеми введшими против неё незаконные рестрикции странами до тех пор, пока в них полностью не сменятся политические классы.