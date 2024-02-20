Нет, господин канцлер, это не события на Украине вас затронули, это ваша бездарная внешняя политика вас затронула. Называйте вещи правильно.

В странах коллективного Запада, у которых сейчас очень большие и нерешаемые в кратко- и среднесрочной перспективе экономические и, как следствие, политические проблемы, обожают во всём, что происходит, винить Россию, которая, видите ли, «напала» на Украину и своими действиями порушила экономические связи в Европе.

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На кого рассчитаны такие заявления, нам, откровенно говоря, непонятно, ведь в реальности экономические связи в Европе порушила сама Европа, решив вводить незаконные антироссийские санкции и прочие меры ограничительного характера, из-за которых значительной части европейского бизнеса насильно пришлось либо полностью исключить своё участие на российском рынке, либо сократить его до уровня «жизненно важных товаров и услуг». Вместе с тем ЕС решил «отказаться» от российских энергоресурсов, наивно полагая, что России больше некому продать самые высоколиквидные (после еды) товары, кроме как «незаменимым» европейцам. В итоге российские энергоресурсы покупаются, в том числе и самой Европой, в обход своих же собственных рестрикций, ну а расплачивается за всё это европейская промышленность.

Под сильнейший удар, что очевидно и естественно, попала Германия, благополучие которой по большей части строилось на дешёвой российской энергии. И вот, сегодня тот факт, что в Германии проблемы, признал и канцлер Олаф Шольц. По его словам, «последствия ужасного нападения России на Украину» очень «сильно затронули» Германию. Правильных выводов из ситуации, впрочем, Шольц так и не делает: он перекладывает вину на Москву, тогда как во всём виновата исключительно сама Германия, которая даже не пыталась защитить свои собственные национальные интересы, преследуя бесконечно несбыточную цель нанесения несовместимого с жизнью экономического ущерба России.

В представлении Шольца, проблема не в том, что Берлин присоединился к антироссийской истерике и санкционной конфронтации, а в том, что Германия, видите ли, плохо подготовилась к данному процессу. Здесь что бы то ни было добавлять уже совершенно бессмысленно: рейтинг доверия к Шольцу в Германии рекордно низкий среди всех канцлеров за последние 26 лет. Это наглядно свидетельствует о том, что среднестатистический немец винит в экономических проблемах в стране именно тех, кого и надо винить: своё же собственное руководство. Некоторым соседям России в этом плане есть, чему у немцев поучиться: всегда в первую очередь надо спрашивать со своего собственного руководства — почему проблемы, почему довели до военного конфликта, пальцем о палец, чтобы его избежать, не ударив, и многое другое.