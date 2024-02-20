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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц признал, что события на Украине «сильно затронули» Германию
Нет, господин канцлер, это не события на Украине вас затронули, это ваша бездарная внешняя политика вас затронула. Называйте вещи правильно.

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В странах коллективного Запада, у которых сейчас очень большие и нерешаемые в кратко- и среднесрочной перспективе экономические и, как следствие, политические проблемы, обожают во всём, что происходит, винить Россию, которая, видите ли, «напала» на Украину и своими действиями порушила экономические связи в Европе.

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На кого рассчитаны такие заявления, нам, откровенно говоря, непонятно, ведь в реальности экономические связи в Европе порушила сама Европа, решив вводить незаконные антироссийские санкции и прочие меры ограничительного характера, из-за которых значительной части европейского бизнеса насильно пришлось либо полностью исключить своё участие на российском рынке, либо сократить его до уровня «жизненно важных товаров и услуг». Вместе с тем ЕС решил «отказаться» от российских энергоресурсов, наивно полагая, что России больше некому продать самые высоколиквидные (после еды) товары, кроме как «незаменимым» европейцам. В итоге российские энергоресурсы покупаются, в том числе и самой Европой, в обход своих же собственных рестрикций, ну а расплачивается за всё это европейская промышленность.

Под сильнейший удар, что очевидно и естественно, попала Германия, благополучие которой по большей части строилось на дешёвой российской энергии. И вот, сегодня тот факт, что в Германии проблемы, признал и канцлер Олаф Шольц. По его словам, «последствия ужасного нападения России на Украину» очень «сильно затронули» Германию. Правильных выводов из ситуации, впрочем, Шольц так и не делает: он перекладывает вину на Москву, тогда как во всём виновата исключительно сама Германия, которая даже не пыталась защитить свои собственные национальные интересы, преследуя бесконечно несбыточную цель нанесения несовместимого с жизнью экономического ущерба России.

В представлении Шольца, проблема не в том, что Берлин присоединился к антироссийской истерике и санкционной конфронтации, а в том, что Германия, видите ли, плохо подготовилась к данному процессу. Здесь что бы то ни было добавлять уже совершенно бессмысленно: рейтинг доверия к Шольцу в Германии рекордно низкий среди всех канцлеров за последние 26 лет. Это наглядно свидетельствует о том, что среднестатистический немец винит в экономических проблемах в стране именно тех, кого и надо винить: своё же собственное руководство. Некоторым соседям России в этом плане есть, чему у немцев поучиться: всегда в первую очередь надо спрашивать со своего собственного руководства — почему проблемы, почему довели до военного конфликта, пальцем о палец, чтобы его избежать, не ударив, и многое другое.

#россия #политика #экономика #германия #психиатрия
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