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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Южной Корее выразили недовольство фактом подарка Путиным автомобиля Aurus северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну
Не завидуйте — будете хорошо себя вести и не влезать в конфронтацию с РФ, и вам подарят. Возможно.

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Одна из сегодняшних основных новостей — факт подарка президентом России Владимиром Путиным российского автомобиля премиум-класса Aurus. У этой истории есть ряд вопросов, в частности, за чей счёт такой банкет. В любом случае, подарок серьёзный и демонстрирует активное развитие отношений между Москвой и Пхеньяном, включая личные добрые взаимоотношения между главами государств.

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Естественно, в Южной Корее, которая является главным противником Кореи Северной, данному обстоятельству не обрадовались, и тут же начали вспоминать про официальные санкции Совета Безопасности ООН, которые должны соблюдать все члены данной организации. В число санкций, одобренных Совбезом, входят, в частности, ограничения на передачу санкционированному государству дорогостоящих легковых автомобилей, в категорию которых, безусловно, входит российский Aurus.

Следует понимать, что заявления официального Сеула имеют для Москвы очень мало значения. Во-первых, Сеул, вопреки своим собственным интересам, по причине полного отсутствия государственного суверенитета, присоединился в 2022 году к антироссийской истерике и свернул работу своих основных компаний в России. Во-вторых, Южная Корея, пусть и изобразив сопротивление, но согласилась передать артиллерийские снаряды в пользу Украины, а этот шаг уже, как вы сами понимаете, непростителен.

В целом Сеул должен осознать, что его мнение относительно российско-северокорейских отношений никто из участников этих отношений не спрашивает, оно им попросту безразлично. Что же до Aurus, то не надо завидовать, господа: будете хорошо себя вести и ценить взаимовыгодные (причём в первую очередь выгодные вам) отношения с Россией, будет и вам подарок. Может быть.

#россия #политика #автомобили #кндр #северная корея #республика корея #aurus #южная корая
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