Разговоры об этом, как ни странно, не утихают.

Страны коллективного Запада откровенно заигрались с так называемыми санкциями и конкретно перестарались, вводя их против России. Как и было предсказано теми аналитиками и экономистами, которые работают по здравому смыслу, а не по методичке, методы экономической агрессии моментально бумерангом ударили по самим агрессорам. В большинстве случаев Запад сам обходит свои же собственные «санкции», но при этом демонстрирует раздвоение сознания, вводя всё новые и новые незаконные рестрикции.

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Исключён из списков ограничительных мер был, в частности, «Росатом», от деятельности которого в значительной степени зависит атомная энергетика западных стран. Несмотря на то, что введение санкций против «Росатома» стало бы очередным выстрелом в свою собственную ногу, разговоры об этом в той же Европе, как ни удивительно, продолжаются. Сегодня остудить пыл бешеного санкционного принтера попытался глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По словам главы ведомства, санкции в отношении «Росатома» «нереалистичны и нецелесообразны», поскольку такое решение поставит под удар атомную энергетику в большом количестве государств.

На самом деле, хоть Гросси и говорит правильные слова, но не он будет принимать решения. В конце концов, отказ от российского газа и нефти тоже ударил в первую и в последнюю очередь именно по западным странам и их промышленности, но это вовсе не помешало функционерам ввести соответствующие рестрикции. То же самое касается практически всех экономических отношений между Россией и Западом: они нужны были в первую очередь Западу. Ничего незаменимого современная Европа (с США у России и до санкций товарооборот был смехотворный) предложить миру не может, и это надо наконец-то понять, принять, и выстраивать дальнейшие отношения исходя из объективной реальности.