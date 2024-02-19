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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кулеба призвал Европу передать Украине все свои артиллерийские снаряды даже в ущерб договорённостям с другими странами
В этом всё современное украинское политическое руководство. Инфант на инфанте инфантом погоняет.

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В Киеве, несмотря на то, что в мире полно других конфликтов и проблем, по-прежнему продолжают жить в иллюзиях и считать себя центром Вселенной, которому все всё должны просто потому что. Других задач у коллективного Запада, считает, в частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, нет и быть не может, нужно полностью положить себя на алтарь украинской «победы», что бы ни маскировалось за этим словом. Так, по мнению Кулебы, Европа должна полностью изъять все имеющиеся у неё артиллерийские снаряды, а также отправлять все вновь производящиеся снаряды сразу на Украину — даже в ущерб интересам других государств, которым ЕС должен поставлять вооружения.

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Чтобы подкрепить это полностью инфантильное заявление, Кулеба в очередной раз напомнил, что Украина — это «щит Европы», и в интересах Европы сделать всё возможное, чтобы «война» не пошла дальше на запад, поскольку «российская угроза» никуда и никогда не денется.

Вместе с тем Кулеба призвал ЕС поторопиться с принятием Украины в состав данного экономического объединения. Зачем Евросоюзу это нужно, глава МИД Украины даже не задумывается: поторопитесь, и всё тут.

Хотелось бы верить, что в ближайшее время на Западе поймут, что в Киеве засели совершенно невменяемые политические деятели, которые не только не хотят решать сложившийся кризис единственно верным и единственно возможным на сегодняшний день способом — переговорами с Москвой на любых условиях — но и позволяют себе бесконечно наглые требовательные заявления по отношению к тем, за счёт кого, собственно, существуют без малого два года. А когда кто-то невменяем, его необходимо отстранять.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз #психиатрия
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