Исход конфликта будет зависеть от степени западной поддержки Киева.

По какой-то причине в Киеве после того, как Россия в рамках договора отвела войска от украинской столице, воспряли духом и всерьёз поверили в то, что государство, обладающее многократно большим количеством населения, безграничной ресурсной базой, а также мощнейшей военной промышленностью, можно каким-то образом одолеть на поле боя пусть даже и с беспрецедентной западной поддержкой. Иллюзии по данному поводу начали разрушаться спустя две недели после начала украинского так называемого контрнаступления летом 2023 года, и вот, похоже, очередь признать реальность дошла до Минобороны Украины.

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Так, в интервью немецкому изданию Die Welt замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Украина не в состоянии тягаться с российским потенциалом как в плане ресурсов, так и в плане кадров, размеров и мощности оборонной промышленности и в целом количества вооружений. В фантазиях Гаврилюка, в такой ситуации помочь Киеву может разве что «высокотехнологичное» западное вооружение, которое сможет перекрыть все преимущества ВС РФ.

Иными словами, в Киеве в очередной раз поднимают тему «чудо-оружия», которое не просто не существует, но и вряд ли когда-нибудь будет существовать вообще в отрыве от оружия массового уничтожения, конечно же.

В целом, отметил Гаврилюк, исход этого конфликта будет «во многом» зависеть от масштабов западной поддержки. Здесь необходимо понимать, что когда в Киеве говорят «во многом», то в переводе на понятный язык это означает «во всём без исключения». Украина примерно на 95 % зависит от западной военной «помощи», а также примерно на 50—60 % — от западной финансовой «помощи». Нетрудно догадаться, что в такой ситуации исход конфликта изначально предрешён, поскольку потенциалы несопоставимы, и в дело вступает уже не пропаганда и сказки, а математика и статистика. Понятно, что эти науки в Киеве можно объявить «москальскими лженауками», но истины это не изменит.