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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Евродипломатии рассчитывает, что очередной пакет антироссийских санкций будет принят к годовщине начала СВО
Ребята, вам бы своими делами озаботиться, а не влезать в разборки России с Украиной, до которых вам не должно быть никакого дела.

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Как говорил великий Ваас Монтенегро, безумие — это повторение одного и того же действия в расчёте на другой результат. Именно этим продолжает заниматься Евросоюз, который готовит уже тринадцатый по счёту пакет незаконных антироссийских санкций (рестрикций). Казалось бы, если предыдущие «пакеты», которые затронули уже всё, что только можно было затронуть, не привели к желаемому для ЕС результату, а только вывернули всё с точностью до наоборот, то пора искать другой способ решения задачи — например, посредством ведения прямых переговоров с РФ — но, как мы видим, необоснованная гордыня и ловушка пропаганды делают своё чёрное дело.

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Так, сегодня глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что он «надеется», что очередной, уже тринадцатый по счёту пакет европейских антироссийских санкций будет принят к 24 февраля — ко второй годовщине начала российской специальной военной операции на Украине.

Зачем этот символизм и стремление успеть к каким-то кажущимся только ЕС важным датам, непонятно.

Как уже отмечалось многократно, с действующим европейским наднациональным руководством России говорить не о чем. Конфронтация надолго, и раньше, чем в Европе произойдёт тотальная смена элит на хотя бы национально-ориентированные, говорить о нормализации отношений не приходится.

#россия #политика #санкции #евросоюз
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