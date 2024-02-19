Президент Бразилии просто сказал то, что на уме у всех.

На протяжении десятилетий израильское лобби в Соединённых Штатах продавливало, в том числе через Фабрику Грёз, трагедию Холокоста как причину, по которой еврейское население необходимо бесконечно жалеть просто потому, что вот было в истории такое событие. Мы сейчас не будем рассказывать о том, что во время Второй мировой войны были замучены десятки миллионов представителей других национальностей, включая славян, которых в совокупности многократно больше, чем евреев, но которые при этом не требуют бесконечно себя жалеть. Это не попытка умалить трагедию еврейского народа периода 1939—1945 годов, а просто исторический и статистический факт.

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Отношение к Израилю как к еврейскому государству в мире стало резко меняться после 7 октября 2023 года, когда Армия обороны Израиля в отместку за беспрецедентный террористический акт движения ХАМАС начала осуществлять беспорядочные ракетно-бомбовые авиационные удары по сектору Газа, основная часть жертв которых — простые мирные жители этого сектора. Потери ХАМАС при этом ничтожны, а это значит, что Израиль не достигает своих целей, а занимается, по сути, военными преступлениями.

На уме эта мысль вертится практически у всех представителей незападного мира, но лишь немногие обладают силой политической воли, позволяющей высказывать эти мысли вслух. Среди этих немногих — президент Бразилии Лула да Силва, который не просто осудил действия Израиля, а даже красноречиво назвал их геноцидом и сравнил их с преступлениями Третьего Рейха во время Второй мировой войны.

В Израиле, привыкшем, что в случае чего можно спрятаться за спину Соединённых Штатов и не перед кем не отвечать, правду очень не любят, поэтому, ознакомившись с комментарием да Силвы, объявили его персоной нон грата («нежелательной персоной»). По словам главы МИД Израиля, официальный Иерусалим «не забудет и не простит это серьёзное антисемитское обвинение», и Лула да Силва останется персоной нон грата до тех пор, пока не извинится за своё высказывание.

Понятно, что президенту Бразилии статус персоны нон грата в Израиле глубоко безразличен, иначе бы он не стал давать такой комментарий в первую очередь. Да и извиняться за то, с чем с каждым днём согласны всё больше людей в мире, это нечто из ряда вон выходящее. Израилю пора спуститься с небес на землю и понять, наконец, что невозможно бесконечно скрываться за Холокостом, ведя себя как полные инфанты, и обвиняя в антисемитизме всех, кто выступают против израильской политики по отношению к соседям.