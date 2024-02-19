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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Еврокомиссии решила идти на второй срок
За первый срок не весь потенциал Евросоюза был пущен под откос, нужно больше времени.

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Действующее руководство Евросоюза стало для данного экономического объединения настоящей напастью: разрушены необходимые в первую очередь самому Евросоюзу экономические связи с Россией, уничтожена репутация Европы как безопасной финансовой гавани, критически демилитаризованы арсеналы европейских государств, решивших максимально вписаться в вооружённый конфликт на Украине на стороне Киева. В общем, инфантильные и при этом страдающие необоснованной гордыней еврофункционеры за два года разрушили всё то, что строилось колоссальным трудом на протяжении десятилетий.

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Понятно, что потенциал Евросоюза огромен, и уничтожен он был ещё не полностью, поэтому, осознав, что её работа на посту ещё не закончена, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что будет «баллотироваться» на второй срок. По словам госпожи фон дер Ляйен, это её осознанное решение.

Очевидно, что на самом деле к этому решению действующую главу Еврокомиссии подтолкнули те, кому надо, чтобы конфронтация Европы и России продолжалась как минимум до 2029 года. За это время, в теории, отношения между Москвой и европейскими столицами будут уничтожены до невозможности их восстановления, и тогда Европе будет некуда деваться, кроме как полностью переходить под внешнее управление из-за другой стороны Атлантического океана. Собственно, ЕС уже находится в данной ситуации, но, видимо, необходимо данный факт закрепить.

Как мы уже отмечали, шансы на восстановление отношений между ЕС и Россией могут появиться только в случае коллапса данного наднационального европейского образования вкупе с приходом к власти в европейских государствах национально-ориентированных элит, с которыми можно вести хоть какой-то конструктивный диалог. Пока что же всё общение совершенно бессмысленно.

#политика #евросоюз
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