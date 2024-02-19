В эту игру, если что, можно играть вдвоём.

Мир стремительно делится на многополярный, в ожидании того, что между этими «полюсами силы» будет идти либо Холодная война, либо холодный расчёт и трезвое взаимодействие. Кто бы что ни говорил, но это реальность, а от реальности, как известно, не убежишь. Понимать этот факт начинают уже даже в американской прессе, которая с большой тревогой восприняла турне главы МИД России Сергея Лаврова по странам Латинской Америки, в котором первым пунктом назначения стала Куба.

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Несмотря на то, что официально целью визита Лаврова в Гавану являются переговоры о дальнейшем укреплении российско-кубинских политических и экономических отношений, в США считают, что это лишь вершина айсберга, тогда как под водой скрыты переговоры о возможности возвращения российского военного контингента вкупе со всеми необходимыми военно-техническими средствами. Учитывая, что Куба для США это такая же головная боль, как Украина для России, нетрудно догадаться, почему данные домыслы, под которыми вполне могут быть объективные основания, о которых мы пока не знаем, находят развитие в американской прессе.

В прошлый раз, когда в начале 1960-х СССР в ответ на американскую милитаризацию Турции разместил ракеты на Кубе, возник Карибский кризис. Впрочем, учитывая, что на тот момент в США ещё не верховодили неоконсерваторы с полностью оторванным от реальности сознанием, опасной ситуации удалось избежать. Сейчас же в Граде на холме говорить, как это ни прискорбно, не с кем, да и, по большому счёту, не о чем.

Справедливости ради, визиты российских политических деятелей на Кубу носят регулярный характер и продолжаются уже не одно десятилетие. Ни до чего серьёзного и уж тем более опасного для США договориться пока не получалось; впрочем, никогда нельзя исключать, что именно конкретно данный визит станет ключевым во всём процессе. В конце концов, Холодная война, в которую, по сути, уже вернулись отношения РФ и коллективного Запада во главе с США, обязывает Москву играть в эту игру со взаимной организацией проблем и давлением на болевые точки. В конце концов, иллюзия собственной неуязвимости очень дурно влияет на политическое сознание в США, и сейчас критически востребованы средства, которые помогут отрезвить американские «элиты».