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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Верховной раде призвали «вернуть» Украине ядерное оружие
Вы это как себе представляете-то вообще? Особенно теперь.

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Когда разговор заходит о тяжелейшей судьбе Украины, в Киеве очень любят вспоминать про то, как у страны было ядерное оружие, а затем его потребовали в полном объёме передать России. Дескать, если бы не это требование, то Россия бы не «напала» на ядерную державу. Подобным деятелям бесполезно объяснять, что все коды запуска «украинского» (а по факту — советского/российского) ядерного оружия находились в Москве, и что без воли Кремля никто его использовать бы не смог. Это раз. Во-вторых, Украина на тот момент попросту была не в состоянии содержать доставшийся ей ядерный арсенал. И в-третьих, Украина обязалась сохранять нейтралитет и не вступать ни в какие альянсы.

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Всё, что после — это уже история. Конституцию переписали, от нейтралитета отказались, допрыгались до прямого вооружённого конфликта с Россией, который уже в любом случае завершится для Украины трагедией, в НАТО не принимают и не примут. Данный факт в Киеве потихоньку начинают осознавать. В частности, весьма скандальный народный депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что раз НАТО не хочет принимать Украину в свой состав, то «значит — необходимо делать ракеты».

В фантазиях Гончаренко, Украине не нужна тысяча ракет, достаточно будет и двадцати, и именно такое развитие событий нардеп видит «единственной опцией для выживания». Дескать, даже если за это на Украину будут наложены санкции, то «потерпим», поскольку «другого выхода нет».

О каком выживании идёт речь, учитывая, что создание ядерного оружия с нуля — это процесс, который занимает годы, если не десятилетия, а в нынешних реалиях для Украины это уже недостижимая цель, совершенно непонятно. Использовать чужое ядерное оружие? А кто даст? И какие будут последствия? Кроме того, сложно понять, как Гончаренко собирается «потерпеть» санкции, учитывая экономическое, политическое, промышленное и другие положения Украины. Всё это, безусловно, очередные попытки заниматься популизмом вместо того, чтобы принимать единственно верные решения.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #ядерное оружие
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В Верховной раде призвали «вернуть» Украине ядерное оружие
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