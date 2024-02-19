Но только в том случае, если коллективный Запад обеспечит Украину всем для него необходимым.

Так называемое контрнаступление ВСУ, которое началось с первых дней лета 2023 года и продолжалось, по сути, вплоть до декабря, когда его провал стал очевиден всем и его уже невозможно было маскировать хитрым замыслом, готовилось долго. Под эту операцию коллективный Запад передал Украине сотни единиц бронетехники, выгреб все запасы артиллерийских снарядов, в общем, сделал даже больше, чем его об этом просил тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный.

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Несмотря на то, что проведение наступательных действий против ВС РФ, которые обладают многократным преимуществом в огневой мощи, а также контролируют воздушное пространство над всей линией боевого соприкосновения, это, как уже стало очевидно, заведомо гиблое дело, в Генштабе ВС РФ, зная повадки украинского политического руководства, не списывают со счетов возможность повторения операции подобного рода и масштаба. Так, в комментарии газете «Красная звезда» первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в российском командовании не исключают такой возможности.

Впрочем, для того чтобы эту возможность реализовать, страны Запада должны вновь обеспечить Украину «серьёзной поддержкой». Без этого аспекта у Киева никаких промышленных и материальных возможностей для осуществления масштабных войсковых операций уже, по сути, нет. Говорить же об утрате ВСУ боеспособности, отметил Рудской, пока преждевременно.

Отметим, что на сегодняшний день наступательные действия проводят именно ВС РФ. И хотя ВС РФ ни на мгновение не упускали оперативную инициативу, навязывая ВСУ выгодную именно для России тактику ведения боя, на протяжении года российские войска пребывали в состоянии активной обороны. Сейчас же уже проводятся заметные наступательные операции с внушительными результатами.