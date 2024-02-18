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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Американский сенатор: Западу пора возвращаться в реальность, а Украине придётся пойти на большие территориальные уступки
Лучше и не скажешь. И ведь по-другому уже не получится никак.

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Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, который завоевал популярность среди реалистично смотрящих на события на Украине сограждан, регулярно выдаёт на публику порцию концентрированной «базы». Вэнс прекрасно понимает, что конфликт на Украине закончится только победой России, поэтому беспрестанно призывает администрацию Белого дома одуматься и начать вести переговоры с Кремлём, пока ещё не поздно. Вот и сегодня, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Вэнс заявил, что Западу пора возвращаться «в реальность».

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Как отметил Вэнс, Запад сегодня не в состоянии обеспечивать военные потребности Украины, а у самой Украины, даже если в теории завалить её оружием, крайне ограниченный мобилизационный потенциал, поэтому, считает сенатор, конфликт в любом случае закончится поражением Киева. На фоне этих обстоятельств, убеждён Вэнс, необходимо как можно быстрее искать мирное урегулирование текущего конфликта.

При этом, добавил Вэнс, на данном этапе мирное урегулирование потребует значительных территориальных уступок со стороны Киева. Западу же, справедливо отмечает Вэнс, это соглашение необходимо, чтобы выйти из конфликта.

К сожалению, на сегодняшний день лишь немногие западные политики могут позволить себе называть вещи своими именами. В большинстве случаев Западу приятнее пребывать в иллюзиях и рассказывать друг другу сказки о том, что ещё вот-вот, и Россия надорвётся. Почему она должна надорваться, учитывая, что все удары коллективного Запада были выдержаны, большой вопрос, но задаваться им сейчас не принято.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз
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