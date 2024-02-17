Надежда, как известно, уходит в мир иной последней.

Ни для кого не станет открытием тот факт, что примерно 80 % всей военной «помощи», оказанной коллективным Западом Украине, приходится на долю Соединённых Штатов. Евросоюз самостоятельно в военном плане очень мало что значит, особенно когда речь заходит о сухопутном масштабном конфликте высокой интенсивности, а европейская военная промышленность переживает тяжелейшие времена, о чём, собственно, ничего не скрывая вещают и сами европейские политики и руководители. В этой связи предельно очевидно, что если США окончательно отстранятся от украинского кризиса, так и не сумев убедить Конгресс в том, что Киев необходимо финансировать до посинения (чьего — вопрос), то очевидный вектор движения текущего вооружённого конфликта станет таковым абсолютно для всех.

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Осознаёт это, кто бы что ни говорил, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский, поэтому сегодня между украинской и американской делегациями на Мюнхенской конференции по безопасности произошла официальная встреча. Общаясь с вице-президентом США Камалой Харрис, Зеленский выразил надежду на то, что Соединённые Штаты продолжат быть для Украины «стратегическим партнёром».

Выражаясь простым языком, Зеленский попросил Вашингтон не бросать Киев в этой заведомо неравной схватке с Москвой, продолжая оказывать Украине всеобъемлющую поддержку на всех уровнях.

Тем временем Палата представителей США, от которой зависит, будут одобрены деньги для Украины или нет, ушла на очередные «каникулы», с которых вернётся 1 марта. Так что до первого дня весны никаких подвижек в вопросе предоставления Киеву военной и финансовой поддержки со стороны США можно даже не заикаться.

Отметим, что Вашингтон уже на протяжении двух месяцев не поставляет Киеву новые вооружения и боеприпасы. Данное обстоятельство уже обыгрывают как единственную причину, по которой сейчас по всей линии боевого соприкосновения ВСУ утрачивают способность к оказанию серьёзного сопротивления, не говоря уже о действиях наступательного характера. Как мы уже отмечали, на Западе нарратив, который последует за неизбежным очевидным окончанием данного кризиса, уже придуман: это не ВС РФ превзошли Украину и весь коллективный Запад по уровню подготовки, оснащения, масштабу военного производства и решимости, а США просто недодали необходимого количества оружия и боеприпасов. К сожалению, такой фантастический нарратив сработает на большинство граждан США и коллективного Запада в целом. В конце концов, нельзя же, на протяжении двух лет заявляя о «некомпетентности» ВС РФ, потом признать правду, тем самым расписавшись уже в своей собственной реальной некомпетентности.