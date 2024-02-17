Схема элементарная, раскушена на раз-два, и решилась обнаружением чего-то нехорошего в эквадорских бананах, поставляемых в Россию.

Поскольку страны коллективного Запада уже не знают, откуда брать оружие для Украины, так как всё оно успешно демилитаризуется российской армией, в ход пошли неординарные решения. Так, США придумали следующую схему: выкупить у Эквадора ранее поставленные ему Россией образцы военной техники, якобы для себя. Понятно, что в итоге эти вооружения пошли бы на Украину, а данный факт делает Эквадор соучастником в финансировании вооружённого конфликта, что нарушает его нейтралитет относительно украинского кризиса.

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В качестве меры воздействия на Эквадор в России придумали внедрить запрет на поставку эквадорских бананов: соответствующее предложение было сформулировано в начале февраля. И вот, сегодня в Москву приехала делегация эквадорского внешнеполитического ведомства для обсуждения ограничений по ввозу бананов. Как стало известно после встречи эквадорской делегации с российскими дипломатами, мера воздействия была успешной: Эквадор отказывается от передачи вооружений Соединённым Штатам, а Россия снимает запрет на поставки бананов.

Всё это достаточно любопытно, а также наглядно демонстрирует, что два государства могут договориться, если руководствуются своими национальными интересами. В этой связи совсем печальным и постыдным выглядит нынешнее положение Германии, Франции и ряда других стран Евросоюза, которые полностью забыли про свои собственные интересы и действуют исключительно в интересах транснационального западного капитала.