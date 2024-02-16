Потому что все прекрасно понимают, что их там ожидает. Иначе бы уже давным-давно отправили.

Руководители стран коллективного Запада на публику могут сколько угодно рассказывать сказки и разбрасываться политическими клише на тему украинского кризиса и вектора его движения, но когда дело доходит до чего-то серьёзного, то там сразу идут на попятную. Как известно, когда необходимо было «списать» неугодное государство и управляющий им политический «режим», страны НАТО не церемонились: собирали коалицию и начинали военную операцию. С Россией, понятное дело, так сделать невозможно, потому что в таком случае от «коалиции» останутся только воспоминания. Прекрасно это понимает, в частности, канцлер Германии Олаф Шольц, который с удовольствием поставляет Киеву оружие и деньги и даже подписывает какие-то мало что значащие бумаги «о гарантиях безопасности», однако непосредственно немецкие войска отправлять на Украину не собирается.

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Так, комментируя подписанные сегодня с Зеленским «гарантии» Украине, Шольц исключил участие немецкой армии в боевых действиях. Как добавил канцлер ФРГ, этот момент не является частью заключённого сегодня соглашения.

Следует помнить, что европейские страны и без того критически демилитаризовались о ВС РФ на Украине, не имея при этом возможности в приемлемые сроки восполнить запасы вооружений, о чём сами говорят открыто, ничего не скрывая.

В этой связи нежелание отправлять войска для участия в конфликте против военной силы, получившей колоссальный опыт ведения современного конфликта высокой интенсивности, это вполне естественная реакция руководителя немецкого государства, которому ещё хочется немного задержаться во власти на фоне критически низкого уровня поддержки своей деятельности внутри страны. Германия сейчас находится в рецессии, и выхода из сложившейся ситуации нет, поскольку Берлин самостоятельно отрезал себя от источника собственного благополучия.