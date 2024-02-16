Похоже, начинает вырисовываться что-то интересное.

Казалось бы, страны коллективного Запада и без всяких соглашений и без единого обязательства перед Украиной максимально сильно вписались в текущий кризис, пожертвовав всем, что у них было, включая главное — суверенитет и экономику. В этой связи весьма странными выглядят так называемые соглашения о гарантиях безопасности, которые начинают подписывать руководители западных стран с Украиной. Так, в начале года такое соглашение было подписано Великобританией, а сегодня в рамках визита президента Украины в Берлин соглашение подписало и немецкое руководство.

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Как передают СМИ, соглашение заключается сроком на 10 лет. В конкретные подробности договора стороны пока не вдаются, поэтому не вполне понятно, что такого нового Германия может дать Украине, кроме всего того, что уже предоставила и без всяких договоров и обязательств.

Всё это выглядит весьма любопытно. Не будем, конечно, торопиться с выводами, но ещё на этапе переговоров между Москвой и Киевом озвучивались идеи предоставления Украине гарантий безопасности со стороны РФ, Китая, США, Британии, Франции и Германии в обмен на вечный неотчуждаемый ни при каких условиях нейтралитет Киева. Понятно, что ключевым гарантом в таком договоре стала бы Москва, и без неё обеспечивать хоть какую-то безопасность Украине невозможно, но, как мы понимаем, для президента Зеленского всё это в первую очередь способ в очередной раз покинуть Киев, когда политическая обстановка в стране принимает совершенно непредсказуемый характер.