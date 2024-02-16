Следующая остановка — Москва. Ну, это если обойтись без фарса. А без фарса Киев не может.

Очередное европейское турне президента Украины Владимира Зеленского, призванное собрать эфемерные «победы», а также обеспечить самому Зеленскому возможность отсутствовать в Киеве в период колоссальной военной и политической нестабильности в стране, завершилось предсказуемо. Сначала соглашение о гарантиях безопасности на 10 лет было подписано между Украиной и Германией в Берлине, теперь же аналогичное соглашение на такой же срок было подписано между Киевом и Парижем.

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Согласно комментарию президента Франции Эмманюэля Макрона, соглашение подразумевает поставки вооружений, обучение солдат ВСУ, выделение в 2024 году военной «помощи» на три миллиарда евро, а также «укрепление» военной промышленности самой Украины. Как Франция намеревается обеспечивать последний пункт «программы», учитывая постоянные ракетные удары ВС РФ по военным объектам Украины, совершенно непонятно.

Таким образом, на сегодняшний день гарантии безопасности у Киева подписаны с Лондоном, Берлином и Парижем. Что это означает на практике, учитывая, что данные европейские столицы и без всяких «гарантий» обеспечивали Украину вооружениями и деньгами, остаётся загадкой.

Как нетрудно заметить, страны ЕС, несмотря на то, что у них своих проблем невпроворот, и деньги отнюдь не помешают их решению, с превеликим удовольствием всё больше и больше вписываются в конфликт на Украине в тот момент, когда США демонстративно от него отдаляются. Разговор с европейскими странами после всего, что они натворили с 2022 года, у России, безусловно, должен быть уже совершенно другой. Придётся отвечать за содеянное.