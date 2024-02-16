Может быть, и столько. Дальше-то что?

Любые боевые действия это дорого, а когда речь заходит о самом интенсивном и масштабном конфликте в Европе со времён Второй мировой войны, коим является российская специальная военная операция на Украине, это «дорого» возводится как минимум в куб. Колоссальным является расход боеприпасов, топлива, экипировки, запчастей, необходимо оплачивать очень высокое жалование военнослужащим, обеспечивать им трёхразовое питание. В общем, если перевести всё в деньги, то сумма получится астрономическая. И вот, сегодня её назвали в Пентагоне.

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По словам некоего представителя американского оборонного ведомства, Россия «предположительно» потратила на конфликт на Украине до 211 миллиардов долларов. В эти затраты, добавил представитель Пентагона, входят оснащение и поддержание войсковых операций в зоне конфликта.

Откуда американское оборонное ведомство взяло такие цифры, совершенно непонятно, но, справедливости ради, их ещё могли и занизить.

Примерно такую же сумму, к слову, за два года предоставили страны коллективного Запада в качестве «помощи» Украине. Да, большая часть ушла на финансирование государственной машины Украины, но, как мы понимаем, это поддержание Киева на аппарате искусственного жизнеобеспечения — единственная причина, по которой боевые действия затянулись на два года. На Западе не скрывали, что их задача — ослабить Россию, и вот, сегодня у этого «ослабления», которое на практике оборачивается усилением, появилось денежное выражение.