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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Франции предрёк Евросоюзу экономические проблемы, если Россия одержит победу на Украине
На Западе продолжают думать, что этот конфликт может иметь другой исход. Это лечится только постфактум.

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На протяжении двух лет на Западе изо всех сил изображают, что жертвуют своим будущим, своей экономикой, своим суверенитетом исключительно ради того, чтобы спасти «демократию» на Украине. Понятно, что эта риторика рассчитана на своих живущих в информационном «пузыре» сограждан, которым надо сказочными терминами объяснять, почему они должны жить хуже ради какой-то там далёкой и непонятной страны, которая не входит ни в ЕС, ни, тем более, в НАТО. Реальные причины оказания беспрецедентной поддержки Киеву понятны, об этом время от времени «пробалтываются» западные же политики.

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В частности, сегодня глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что если позволить России победить, то это приведёт к экономическим проблемам в Евросоюзе. Связано это будет, как минимум, с тем фактом, что под контролем России останутся текущие и, вероятнее всего, добавятся новые плодородные сельскохозяйственные земли.

К чему господин Сежурне сделал этот комментарий, понять достаточно сложно: ввалившееся на европейские рынки украинское зерно по бросовым ценам привело к проблемам у европейских фермеров, которые вынуждены работать в совсем других условиях и реалиях, в результате чего их продукция врождённо более дорогая, чем украинская. Проблема столь серьёзная, что европейские фермеры блокируют дороги, ведущие с Украины, лишь бы обезопасить рынок от почти бесплатного украинского зерна.

В реальности, конечно же, на Западе просто не могут свыкнуться к той мыслью, что Россия в результате этого конфликта усилит своё положение, причём в первую очередь экономическое, а Европа в этом плане серьёзнейшим образом ослабнет. И да, с рассуждениями на тему «если» пора заканчивать: вектор этого конфликта ясен, он не менялся ни на мгновение.

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