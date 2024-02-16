Смысла в этом нет никакого. Вот вообще.

Организация Объединённых Наций (ООН), включая её основной орган — Совет Безопасности — была сформирована по итогам Второй мировой войны с учётом сложившихся на тот момент геополитических реалий. Никаких изменений, не говоря уже о реформах, организация с тех пор не претерпевала, чего не скажешь о геополитической обстановке.

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Во-первых, в мире стало сильно больше государств: одни получили независимость, другие развалились на составные части, третьи были образованы по другим причинам. Во-вторых, государства, ранее не имевшие на мировой арене совершенно никакого веса, сегодня являются либо великими державами, либо региональными игроками, имеющими серьёзное значение. И в-третьих, те великие державы, которые получили свои места в Совбезе ООН, ныне таковыми больше не являются (не будем показывать пальцем на Францию и Британию). Проще говоря, Совбезу ООН уже давно требуется реформа, однако проводить изменения ради изменений бессмысленно, о чём заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Россия поддерживает расширение Совбеза за счёт Индии и Бразилии, а также за счёт более активного участия африканских государств. При этом Москву, отметил глава российского внешнеполитического ведомства, не устраивают попытки Германии и Японии втиснуться в Совбез вместе с Индией и Бразилией. Расширение данного органа ООН за счёт западных стран и прочих аффилированных с Западом государств — контрпродуктивно, поскольку в Совбезе и так наблюдается их переизбыток, тогда как всем понятно, под чью дудку они пляшут и голосуют.

Следует помнить, что, согласно Уставу ООН, любые изменения в Совбезе должны проходить через голосование в этом самом Совбезе. Нетрудно догадаться, что США, по крайней мере, на данном этапе, не проголосуют за решение, которое ослабит их влияние на данную международную организацию. Как, собственно, и Россия не проголосует за решение, усиливающее США. Так и живём — с организацией-фарсом, которую нужно разгонять и формировать нечто совершенно новое на подлинно нейтральной территории.