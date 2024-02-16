Так генерал-котловед в деле.

Ситуация на авдеевском направлении линии боевого соприкосновения продолжает закономерно развиваться для ВСУ самым неблагоприятным образом: вчера скорость продвижения ВС РФ значительно увеличилась, усилились авиационные и артиллерийские удары, а украинское командование начало выводить силы из готовящихся к окружению локаций.

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И вот, по словам военблогеров, изображающих из себя военных корреспондентов, до формирования Авдеевского «котла», когда вооружённые силы Украины окажутся в полном окружении только с двумя перспективами — сдача или окончательное изматывание — остаётся около одного километра. Это то расстояние, которое двум штурмовым группам, смыкающим «клещи» «котла» — одна в районе промзоны авдеевского коксохима, а вторая южнее Ласточкино — необходимо пройти, чтобы встретиться друг с другом и, тем самым, блокировать Авдеевку и всех, кто там ещё остались.

Много ли бойцов ВСУ и нацбатов находятся внутри закрывающегося «котла», неизвестно: с мест поступают сообщения о том, что все, кто могут, пытаются выйти из окружения по полям.

Следует понимать, что реальных планов Генштаба ВС РФ никто из нас и так называемых военкоров, естественно, не знает. Не исключено, что крышка «котла» закрываться не станет, ВСУ либо позволят выйти, либо «накроют» по мере бегства. В конце концов, необходимо понимать, что те группы ВС РФ, которые смыкают клещи «котла», находятся в наиболее опасном положении, поскольку на них оказывают давление как те части ВСУ, которые стремятся как вырваться из блокады, так и те, что пытаются деблокировать первых.