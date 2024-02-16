Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Военкоры: До формирования Авдеевского «котла» остаётся около 1 километра
Так генерал-котловед в деле.

реклама

Ситуация на авдеевском направлении линии боевого соприкосновения продолжает закономерно развиваться для ВСУ самым неблагоприятным образом: вчера скорость продвижения ВС РФ значительно увеличилась, усилились авиационные и артиллерийские удары, а украинское командование начало выводить силы из готовящихся к окружению локаций.

реклама

И вот, по словам военблогеров, изображающих из себя военных корреспондентов, до формирования Авдеевского «котла», когда вооружённые силы Украины окажутся в полном окружении только с двумя перспективами — сдача или окончательное изматывание — остаётся около одного километра. Это то расстояние, которое двум штурмовым группам, смыкающим «клещи» «котла» — одна в районе промзоны авдеевского коксохима, а вторая южнее Ласточкино — необходимо пройти, чтобы встретиться друг с другом и, тем самым, блокировать Авдеевку и всех, кто там ещё остались.

Много ли бойцов ВСУ и нацбатов находятся внутри закрывающегося «котла», неизвестно: с мест поступают сообщения о том, что все, кто могут, пытаются выйти из окружения по полям.

Следует понимать, что реальных планов Генштаба ВС РФ никто из нас и так называемых военкоров, естественно, не знает. Не исключено, что крышка «котла» закрываться не станет, ВСУ либо позволят выйти, либо «накроют» по мере бегства. В конце концов, необходимо понимать, что те группы ВС РФ, которые смыкают клещи «котла», находятся в наиболее опасном положении, поскольку на них оказывают давление как те части ВСУ, которые стремятся как вырваться из блокады, так и те, что пытаются деблокировать первых.

#россия #украина #политика #боевые действия
1
Показать комментарии (1)
Генсек НАТО призвал Россию установить все факты смерти политблогера Навального* в колонии
Путин заявил о необходимости расширения промышленных альянсов с дружественными странами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
20
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
146
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
16
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
15
Россия объединяет усилия с Индией и Ираном для стабилизации экономики
3
HiSilicon и SMIC не дают покоя США — Китайская индустрия чипов стремительно набирает обороты
13
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
30
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
5
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
23
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
31

Сейчас обсуждают

Юрий Онохов
21:17
Добавлю: А тот кто по старше и по умнее, уже давно купили огромный умный тв + игровую консоль + ноутбук для ПК задач, и вспоминают как страшный сон быть привязанным к одному месту бесполезно стоящим к...
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Иван Горыныч
21:14
А зачем, если 63 страны мира хранят свои ЗВРезервы в кубышке США , рубль не есть резервная валюта, совсем, тормоз коммунизьму.
HiSilicon и SMIC не дают покоя США — Китайская индустрия чипов стремительно набирает обороты
corsi
21:11
Наконец-то, это огромный шаг для начала мирной жизни в Донецке, будем надеяться, что после Авдеевки линия фронта откатится еще дальше.
Военкоры: До формирования Авдеевского «котла» остаётся около 1 километра
_KVV
21:03
Жена внезапно оказалось в нужном месте в нужное время...
ФСИН: Алексей Навальный скончался в ИК № 3 ЯНАО
REY_B_
20:53
Бежит товарищ... Посмотрите на цены на медь, как на реальный показатель экономической активности. Пик там был в апреле 2022 года... Т.е. почти 2 года как сплошное падение. И даже электромобили не выта...
Джефф Безос в третий раз за месяц продал акции Amazon на $2 млрд
Игорь Меркурьев
20:50
Краткий пересказ сего опуса: Я нищеброд с 3060. Можете не читать
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
REY_B_
20:50
Ну и скажите, какой смарт или телевизор сможет с такой скоростью сможет в реале законнектится с интернетом? У самого стоит Wi-Fi 6 - роутер. Хватит мне его ой, как надолго!
Xiaomi выпустила на глобальный рынок мощный роутер Redmi AX5400
Отто Скорцени
20:48
Поддерживаю. Любовница как то переводила русские народные песни с помощью гугла и гугл ей напереводил такое, что хоть падай. Например строчка из песни: и я пошёл тебя искать с надроченной елдой, гугл...
OpenAI представил Sora, который может генерировать реалистичные видео из текстовых подсказок
REY_B_
20:47
Как раз скачки курса и указывают на ненадёжность....
The Wall Street Journal: Walmart ведет переговоры о покупке компании Vizio за 2 миллиарда долларов
REY_B_
20:46
Время реакции и на противодействие дозвуковой низколетящей стелс-ракете и гиперзвуковой - в студию!
США стягивают к Корейскому полуострову пять авианосных группировок — SCMP
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем