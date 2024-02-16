Потому что всё самим выпускать, дескать, невозможно, да и не нужно.

Хотя необходимость импортозамещения, как минимум в наиболее уязвимых и стратегически важных областях, была очевидна ещё задолго до похолодания в отношениях между Россией и коллективным Западом, активных и стремительных действий по реализации данного плана не осуществлялось вплоть до, по сути, 2014 года, когда Запад впаял против России первый набор незаконных рестрикций. Предельно очевидной необходимость обеспечения технологической независимости стала в феврале 2022 года, когда западные страны словно с цепи сорвались и, забыв о том, что экономическое взаимодействие с РФ было нужно в первую очередь им, а не России (мы это сейчас наблюдаем по экономическим показателям), устроили Москве фактически экономическую войну.

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Понятно, что заместить импорт во всех без исключения отраслях не просто экономически нецелесообразно (продукция будет дороже китайской и не будет пользоваться спросом из-за заведомо более высоких затрат на производство), но и физически невозможно. По этой причине сегодня президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширения промышленного сотрудничества с дружественными странами, а также с теми государствами, которые готовы работать совместно на взаимовыгодных условиях.

Вместе с тем Путин отметил, что в вопросе критически важных отраслей у России должны быть свои собственные технологические «ключи», и под это дело необходимо направлять как человеческий, так и финансовый ресурс. Что имеется в виду под критически важными отраслями, не уточняется, но обычно за этой формулировкой скрывается авиастроение, автомобилестроение, энергетическое машиностроение, военная техника, сельскохозяйственная техника и многое другое. Проще говоря, всё то, что является жизненно важной продукцией.