В представлении генсека НАТО, Россия якобы «должна» ответить на вопросы.

Сегодня Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о внезапной скоропостижной смерти находящегося в заключении в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе политического блогера Алексея Навального*. Согласно официальной информации, Навальный, находясь на прогулке, почувствовал себя плохо, после чего практически сразу потерял сознание; попытки прибывшей бригады медиков привести Навального в сознание были безуспешными — констатирована смерть.

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Естественно, случившееся сразу же стали активно муссировать в западной прессе, откуда информацию почерпнули и функционеры. Так, произошедшее прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. К чести Столтенберга, что вообще само по себе является потрясающим явлением, он не стал голословно обвинять в произошедшем «Кремль, Путина, "режим"» и повторять прочие пропагандистские высказывания, до которых опустились его коллеги по странам-членам НАТО, а просто призвал Россию установить все факты и причины смерти Навального, ответив при этом «на серьёзные вопросы». По какой причине западные страны вообще комментируют произошедшее, догадаться, пожалуй, несложно.

Что до причин смерти блогера, то их можно будет установить только после проведения судебно-медицинской экспертизы. Пока что наиболее правдоподобной является версия об оторвавшемся тромбе: симптомы похожи именно на это. В колонии Навальный находился по делу о хищении средств «Ив Роше»; до этого суд шёл на беспрецедентные в отношении Навального снисходительные шаги в виде сразу двух условных сроков.

* — Алексей Навальный включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.