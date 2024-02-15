Здесь, как бы, разговор уже о совсем другом будет идти.

Как вам всем хорошо известно, страны коллективного Запада в вопросе мирных переговоров по Украине поддерживают так называемую формулу Зеленского, которая, если выражаться простым языком, требует от России полной капитуляции и выхода со всех территорий, которые Украина продолжает воспринимать своими. Понятно, что для Москвы, за спиной которой, в отличие от Киева, есть военная сила, способная решить вопрос альтернативным методом, что сейчас и выполняется, это не вариант, а так — издёвка. Понимают эту объективную действительность, наверное, во всём коллективном Западе, однако озвучить свои мысли воли хватает только отдельным европейским руководителям.

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Например, премьер-министру Словакии Роберту Фицу, который в комментарии изданию Hlavnespravy заявил, что предложения, которые выдвигает официальный Киев при поддержки Запада по отношению к Москве, абсолютно нелепы и нереалистичны, ведь понятно, что занятые территории Россия уже не отдаст, а мирное урегулирование нужно будет реализовывать при безусловном учёте объективных реалий.

По словам Фицо, те, кто думают, что Россия уйдёт из Крыма и Донбасса (Фицо забыл добавить ещё Херсонскую и Запорожскую области, но это детали), пребывают в альтернативной реальности, а исходить нужно из той реальности, которая сложилась на сегодняшний день, и перестать быть наивными по поводу всего происходящего.

На данный момент вектор движения конфликта продолжает идти не в пользу Киева и финансирующего его Запада, и чем дольше там тянут с мирными переговорами, тем более тяжёлыми будут конечные условия. Отметим, что риторика о «победе Украины» даже из самых беспрекословно следующих «повестке» западных средств массовой информации уже выветрилась: в основном сейчас на Западе формируют общественное мнение, изображая, будто для России это всё «пиррова победа», и даже достижению такой победы, дескать, нужно всячески избежать, потому что если Россия «получит своё», то это будет сулить для США, ЕС и НАТО огромные проблемы. Ведь напоминаем, что тот же Евросоюз поставил на украинское «зеро» почти всё, что у него было: экономический потенциал, нужные в первую очередь самому ЕС отношения с Россией, свой политический авторитет, и, наконец, суверенитет.

А всё потому, что надо было соглашаться на российские условия ещё в декабре 2021 года. Но кто-то из-за собственной гордыни решил, что это предложение можно отвергнуть; так что теперь условия уже будут совершенно другими. И принимать их придётся.