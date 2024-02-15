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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВСУ осуществили террористическую атаку по Белгороду, есть жертвы
Любая атака по территории России с юридической точки зрения есть террор.

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Сегодня днём вооружённые силы Украины осуществили попытку удара по Белгороду. По официальным данным, удар наносился с применением реактивной системы залпового огня чешского производства RM-70 Vampire: большую часть снарядов, а именно 14 штук, удалось перехватить средствами противовоздушной обороны, однако часть всё же достигла своих целей.

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Целями же стали торговый центр в городе, а также спортивная площадка. В результате теракта есть жертвы: по данным руководства региона, погибли шесть человек, в том числе один ребёнок, ранения получили 17 человек, включая 4 детей. Шестеро раненых находятся в тяжёлом состоянии. Нанесён значительный ущерб гражданской инфраструктуре, повреждены десятки автомобилей. Поскольку удар наносился оружием неизбирательного типа, то нетрудно догадаться, что целью удара был именно психологический и политический эффект, что также полностью подпадает под определение террора.

Важно понимать, что когда российские ведомства называют атаки вооружённых сил Украины и попытки осуществления атак по территории России террористическими, то это делается вовсе не для красного словца и придания определённого колорита происходящим событиям, хотя и не без этого. Дело в том, что с точки зрения международного гуманитарного права никакой войны между Россией и Украиной нет (ни Москва, ни Киев её не объявляли), и Украина, по сути, обозначила данный конфликт как оборонительный в границах образца 1991 года. Соответственно, любые удары, которые выходят за эти границы, автоматически классифицируются как террористические. Государством-террористом Украина при этом не признаётся, потому что в конце концов нужно будет подписывать договор, а с террористами их, как известно, не подписывают, с ними ведут разговор по-другому.

Очевидно, в ближайшие дни по Украине будут наноситься массированные ракетные удары возмездия; возможно, даже по остаткам объектов энергетики. Как уже отмечалось неоднократно, без создания «санитарной зоны», в данном случае в Харьковской области, уходящей вглубь на десятки километров, обезопасить российские приграничные с Украиной регионы практически невозможно.

#россия #украина #политика #боевые действия
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