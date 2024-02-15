Бояться будешь. Ты — будешь.

Несколько часов назад в Вашингтоне случилась небольшая истерика: советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что над США нависла «угроза безопасности». Вдаваться в подробности при этом Салливан не стал. Учитывая, что угроз безопасности США по причине неадекватного поведения Вашингтона сейчас может быть огромное количество, можно только теряться в догадках, чем и стали заниматься различные американские СМИ.

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В частности, телеканал ABC, ссылающийся на свои источники в правительстве США, заявил, что под угрозой национальной безопасности Салливан имел в виду планы России по размещению ядерного оружия в космосе, которое в случае необходимости может быть приведено в действие для уничтожения орбитальной спутниковой группировки коллективного Запада.

Хотя данная страшилка звучит интересно, но на деле перед нами очередная демонстрация тотального непонимания американскими СМИ того, о чём они пишут. Во-первых, ядерное оружие не будет разбираться, чья орбитальная спутниковая группировка расположена в зоне действия — задеть можно и свою, а это контрпродуктивно. Во-вторых, журналисты ABC, сочинившие данный нарратив, похоже, не в курсе, что в 1967 году был подписан Договор о космосе, запрещающий милитаризацию орбитального пространства Земли, в том числе и размещение в нём оружия массового поражения, к которому относится ядерное оружие. И Россия, и США данный договор ратифицировали, то есть, включили его положения в своё внутреннее государственное законодательство.