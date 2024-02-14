Понятно, для чего это делается.

Поскольку европейский военно-промышленный комплекс на протяжении тридцати пяти лет проходит стремительную деиндустриализацию, вследствие чего на сегодняшний день были в значительной степени утрачены компетенции и, как следствие, возможность восстановления потенциала, без Соединённых Штатов западная военная промышленность имеет совсем неприглядный вид. Признают это и в самой Европе, по сути, умоляя Вашингтон не отказываться от продолжения оказания беспрецедентной поддержки Киеву, справедливо при этом отмечая, что без США обеспечить потребности ВСУ в принципе нереально — слишком уж интенсивен этот конфликт.

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И вот, неоконсервативная часть американских элит продолжает попытки надавить американскому истеблишменту на эмоции. Так, один из ярчайших «неоконов» действующей администрации Белого дома — советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан — прямым текстом сегодня заявил, что без участия Америки Запад даже в совокупности не в состоянии обеспечить потребности Украины. По сути, Салливан назвал США незаменимым источником возможности оказания Киевом сопротивления российской специальной военной операции.

Отметим, что российский военно-промышленный комплекс уже в несколько раз превосходит совокупный Западный, включая США, по объёму выпуска наиболее востребованной в условиях современного конфликта продукции. В частности, в России многократно нарастили производство беспилотников всех классов и моделей, танков, бронетехники, авиационной техники, боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, и прочего. Трудно понять, как этот многократный разрыв в возможностях военной промышленности можно сократить, учитывая резкое повышение стоимости энергии в ЕС, утрату компетенций, а также весьма ограниченное время: дело в том, что оружие и боеприпасы Киеву нужны не через год или через десять, а сегодня. А сегодня их нет.

Все эти прописные истины должны сподвигнуть коллективный Запад к оказанию давления на Украину с целью начала ею переговорного процесса. Но пока что подвижек в этом направлении не наблюдается. Даже наоборот: риторика Киева и его спонсоров продолжает оставаться максимально оторванной от действительности.