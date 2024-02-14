Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Европа не сможет заменить США в деле оказания военной «помощи» Украине — Белый дом
Понятно, для чего это делается.

реклама

Поскольку европейский военно-промышленный комплекс на протяжении тридцати пяти лет проходит стремительную деиндустриализацию, вследствие чего на сегодняшний день были в значительной степени утрачены компетенции и, как следствие, возможность восстановления потенциала, без Соединённых Штатов западная военная промышленность имеет совсем неприглядный вид. Признают это и в самой Европе, по сути, умоляя Вашингтон не отказываться от продолжения оказания беспрецедентной поддержки Киеву, справедливо при этом отмечая, что без США обеспечить потребности ВСУ в принципе нереально — слишком уж интенсивен этот конфликт.

реклама

И вот, неоконсервативная часть американских элит продолжает попытки надавить американскому истеблишменту на эмоции. Так, один из ярчайших «неоконов» действующей администрации Белого дома — советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан — прямым текстом сегодня заявил, что без участия Америки Запад даже в совокупности не в состоянии обеспечить потребности Украины. По сути, Салливан назвал США незаменимым источником возможности оказания Киевом сопротивления российской специальной военной операции.

Отметим, что российский военно-промышленный комплекс уже в несколько раз превосходит совокупный Западный, включая США, по объёму выпуска наиболее востребованной в условиях современного конфликта продукции. В частности, в России многократно нарастили производство беспилотников всех классов и моделей, танков, бронетехники, авиационной техники, боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, и прочего. Трудно понять, как этот многократный разрыв в возможностях военной промышленности можно сократить, учитывая резкое повышение стоимости энергии в ЕС, утрату компетенций, а также весьма ограниченное время: дело в том, что оружие и боеприпасы Киеву нужны не через год или через десять, а сегодня. А сегодня их нет.

Все эти прописные истины должны сподвигнуть коллективный Запад к оказанию давления на Украину с целью начала ею переговорного процесса. Но пока что подвижек в этом направлении не наблюдается. Даже наоборот: риторика Киева и его спонсоров продолжает оставаться максимально оторванной от действительности.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз #промышленность
+
Написать комментарий (0)
В Кремле допустили возможность дальнейшего затягивания СВО из-за действий Запада
Премьер Израиля заявил, что конфликт в Газе будет вестись до «полной победы»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Про бесславный конец игровых консолей Xbox
31
Уход от расчетов в долларах набирает обороты в мировой экономике
5
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
27
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
89
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
24
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
57
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
2
Япония пытается получить превосходство в подводном противостоянии с Китаем
1
Обзор ноутбука Ninkear A15 Plus – зарядка по USB-C, 32 ГБ/1 ТБ памяти и путаница в характеристиках
1
Несмотря на санкции США, Huawei увеличила поставки смартфонов на 36% и развернула первую сеть 5.5G
6

Сейчас обсуждают

Вячеслав Безруков
23:29
Они сравняются, а потом.... Их отправит в утиль квантовый компьютер)
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
VAKT
23:25
Убейся ап стену ! Такой бред писать.
Стремительное загрязнение атмосферы начало мешать насекомым опылять растения ночью
Вадим Андриевский
23:14
Я так понимаю это просто маршрутизатор для раздачи ви фи без модема ? Шняга вобщем.
Xiaomi выпускает доступный роутер AX1500 с поддержкой WiFi 6 на мировой рынок
Vassiss Puppkinn
23:13
эх народ, знали бы вы НАСКОЛЬКО быстрее работает прикладное серверное ПО на ibm-овских power...
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
Александр Сечков
23:11
Скорее всё сведётся к какому-то гибриду. Мощные х86 ядра, с мелкими Арм.
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
Вадим Андриевский
23:01
Главное что бы хомяки повелись и начали вкладывать баблишко / донаты. Вот так аккумулятор и работает.
Одну из самых глубоких шахт Европы переоборудуют в твердотельную аккумулирующую электростанцию
[ AtoM ]
22:45
иди дальше в воду пузыри пускай! нужно было брать биток по 20к, а теперь пускай пузыри
Триумфальное возвращение Биткоина – его капитализация превысила $1 трлн
KalitkaS
22:31
Только мелкоядра уничтожают твой красный анус во всех тестах)))
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
KalitkaS
22:30
Амудешники как пример самых тупорылый людей на свете))) ничтожные проблемные мразоты с красным очком
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
labmich
22:29
На помойках ищет себе новое железо. Или возможно у него все таки кончились деньги на мобильный интернет...
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем