Недавно было принято решение о возобновлении их производства.

В период, когда между Россией и Западом возникла, как мы теперь уже понимаем, глубоко неискренняя с западной стороны оттепель, производство танков Т-80, которые создавались с расчётом на стремительный прорыв в условиях урбанизированного европейского ландшафта, было сведено на нет. Теперь, когда понятно, что конфронтация вернулась всерьёз и надолго, российское руководство приняло решение о возобновлении производства «восьмидесяток». Свежие партии этих танков регулярно отправляются в войска, и вот, сегодня госкорпорация «Ростех» устами входящего в её состав предприятия «Омсктрансмаш» объявила о поставке очередной такой партии модернизированных танков Т-80БВМ.

реклама

Данная версия Т-80 является самой современной: отличается усиленной динамической защитой, а также установленными штатными «мангалами» (дополнительной защитой крыши от попадания беспилотников и сбрасываемых с них средств поражения).

Ключевой особенностью танков Т-80 является газотурбинный двигатель, который, собственно, и позволяет бронемашине развивать огромную для неё скорость до 80 км/ч (в идеальных, понятное дело, условиях, но всё же).

Сейчас Т-80БВМ активно применяются в зоне проведения специальной военной операции наравне с такими танками, как Т-72Б3, Т-90 и Т-90М.