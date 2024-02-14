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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВСУ начали применять американские планирующие бомбы GLSDB — в Сети появились фото обломков
Запускаются с наземных носителей — в частности, из РСЗО HIMARS.

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Несколько недель назад США сообщили, что предоставили Украине запускаемые с наземных носителей планирующие бомбы GLSDB. Носителями таких средств поражения являются реактивные системы залпового огня, в частности, HIMARS, и понятно, что делается это не от хорошей жизни: стандартные средства поражения истощаются семимильными шагами, а воспроизводить их долго и безумно дорого.

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И вот, ВСУ уже применили данные бомбы в ходе удара по Кременной. Соответствующие фотографии, демонстрирующие обломки GLSDB, включая те самые «крылышки», уже распространились по Сети

Бомбы GLSDB способны преодолевать расстояние до 150 километров, а масса боевой части составляет 93 килограмма, из которых 16 килограммов — это непосредственно взрывчатое вещество. Основана на управляемой бомбе GBU-39, а носителем помимо M142 HIMARS также может выступать M270 MLRS. Обе данных реактивных системы залпового огня регулярно поставлялись Соединёнными Штатами в пользу Киева. Масштаб их потерь на сегодняшний день не вполне ясен, так что проблем эти планирующие бомбы, учитывая их залповый пуск, а также сложность перехвата средствами противовоздушной обороны, ещё доставят.

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