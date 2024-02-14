Признавать объективные реалии никто ни в Киеве, ни на Западе не готов, отметил Лавров. А на других условиях вести переговоры — абсурд.

Российская сторона многократно, чуть ли не сотню раз за текущий вооружённый конфликт повторяла, что готова к дипломатическому урегулированию сложившегося кризиса, поскольку имеет целью только обеспечение собственной безопасности, а не «захват Украины целиком», как это пытаются выдать живущие в своей вымышленной реальности представители западной власти.

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Попав в ловушку собственной пропаганды, Украина и спонсирующий её Запад, по сути, исключили дипломатическое урегулирование конфликта. Нет, формально слова о мирных переговорах в западных политических кругах ведутся, но в них ставятся заведомо нелепые условия из «формулы Зеленского», подразумевающей вывод российских войск, выплату репараций, выдачу «военных преступников» и прочий максимально оторванный от реальности поток фантазий.

На таких условиях, понятное дело, переговоры для России — это «non-starter». Москва, в свою очередь, предлагает переговоры на условиях признания Киевом и Западом объективной реальности «на земле», что также пока является для Киева и Запада «non-starter’ом». Проще говоря, обе стороны конфликта находятся на диаметрально противоположных концах переговорной «палки», с поправкой разве что на то, что со стороны России для выдачи таких условий есть основания, а со стороны Украины/Запада — нет.

И вот, о том, что вести с Москвой переговоры на реалистичных основаниях сейчас никто не готов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам Лаврова, Москва остаётся готовой к переговорам, но у её противников не просматривается никакого желания учитывать сложившиеся реалии и российские интересы. А это значит, что говорить там не о чем и «пока не получится».

Как уже отмечалось неоднократно, чем дольше Киев тянет с переговорами, тем хуже и хуже для него будут условия, на которых их рано или поздно придётся вести. Данный конфликт уже в любом случае ничем хорошим для Украины не закончится, поскольку все возможности для компромиссов давным-давно были упущены, причём намеренно, самим украинским руководством. Так что винить во всём, что ожидает государство, его гражданам, кроме своих властей, некого.