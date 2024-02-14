Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Представитель немецких властей ушёл от ответа на вопрос о просьбе ФРГ отвести ВС РФ от Киева весной 2022 года
Потому что сказать нечего, ибо это разрушит весь ложный нарратив, вот и ушёл.

реклама

В ходе нашумевшего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин снова разрушил миф западной пропаганды о том, что ВСУ якобы «выбили» российскую армию из-под Киева. Этот миф, за которым не стоит ровным счётом ничего, позволил украинской власти, которая на момент начала конфликта демонстрировала устрашающие показатели одобрения своей деятельности простыми украинцами, сохранить своё положение, а также консолидировать вокруг себя морально неустойчивую часть общества, коей оказалось большинство населения страны.

реклама

По словам Путина, в реальности Россия отвела войска от Киева добровольно, согласно достигнутым в Стамбуле договорённостям, причём Москву об этом попросила не только киевская переговорная делегация, но и руководители Франции и Германии. Читать — президент Макрон и канцлер Шольц лично. Многие данный комментарий либо не услышали, либо не придали ему значение. Но только не профессиональные журналисты. Учитывая, что лидеры Франции и Германии с самого начала будто забыли, что такое обсуждение имело место, и присоединились к крупнейшему за период специальной военной операции обману о «поражении» ВС РФ под Киевом, то вполне естественно, что журналисты решили поинтересоваться у своего руководства, имело ли место упомянутое Путиным соглашение по Киеву.

И вот, представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, когда ему был задан соответствующий вопрос, предпочёл уклониться от ответа, выдав что-то несвязное: на вопрос «Действительно ли не было договорённостей по отводу ВС РФ от Киева?» Хебештрайт ответил «Корректно».

Важно понимать, что страны коллективного Запада так далеко зашли в раскрутке ложных нарративов касательно вооружённого конфликта между Россией и Украиной, в который они вписались по полной программе на стороне Киева, что весьма наивно ожидать от них признания в том, что именно по их вине этот конфликт затянулся и привёл к окончательной утрате суверенитета странами Евросоюза вкупе с разгоняющимися экономическими проблемами в Старом Свете. Как мы уже неоднократно отмечали, без полной смены политических руководств в европейских странах говорить России с ними совершенно не о чем.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия
+
Написать комментарий (0)
Как в Стамбуле плюс ещё четыре области: Арестович* предположил, на каких условиях могут пройти переговоры России и Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Про бесславный конец игровых консолей Xbox
30
Уход от расчетов в долларах набирает обороты в мировой экономике
5
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
27
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
88
В Китае создано первое в мире микроволновое оружие на базе двигателя Стирлинга
1
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
10
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
55
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
2
Обзор ноутбука Ninkear A15 Plus – зарядка по USB-C, 32 ГБ/1 ТБ памяти и путаница в характеристиках
1
Несмотря на санкции США, Huawei увеличила поставки смартфонов на 36% и развернула первую сеть 5.5G
6

Сейчас обсуждают

E. S.
17:59
Опять голос из Лупы... Да не "в Лупе", а "на Украине" Как и на Руси. Запомни, Дупоинец, в правилах бывают исключения. Практически всегда. На Руси и на Украине как раз этот случай.
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
Александр Пономарев
17:57
сверху пылевой фильтр есть (нахрен не нужен), спереди нет... это чтоб быль внутри копилась и никуда уйти не могла? удобно %)
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
Ник Хобо
17:56
Как это? Васютин уже похоронил xbox, а тут такое, любимка может не сдюжить. Эх.
Sony корректирует прогнозы по продажам PS5
E. S.
17:56
Расскажи-ка мне, как правильно писать "на Руси"?! Тяжело вам там жить с загаженными мозгами
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
Аркадий Еремеев
17:54
Срочно покупать битки!
Российским бойцам выплатят 2 000 000р за трофейную эстонскую роботизированную платформу THeMIS
Вячеслав Безруков
17:51
Боюсь разгонять r5 2600.на дешман ком а320(
Обновлённый AMD Ryzen Master поддерживает APU и не требует перезагрузки при редактировании кривой
E. S.
17:47
"Например, у процессора того времени i386 (х86) их было 275 тыс., а у близкого по производительности процессора ARM2 всего 30 тыс." А если бы тот i386 делался по современной 5 нм технологии, он был б...
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
Александр Пономарев
17:46
о да! повод гордиться, средненькая игра уже воспринимается прям как шедевр!!! %) печально это
Про бесславный конец игровых консолей Xbox
AVA
17:43
Ясное дело, интернет же платный и провайдер полностью контролирует абонента.
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
kilobait3
17:38
Не. Мы лучше соберём свою h100. Далеко не 30к зелени выходит.
Орбан: у ЕС нет столько денег и оружия, чтобы Киев победил
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем