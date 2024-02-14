Потому что сказать нечего, ибо это разрушит весь ложный нарратив, вот и ушёл.

В ходе нашумевшего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин снова разрушил миф западной пропаганды о том, что ВСУ якобы «выбили» российскую армию из-под Киева. Этот миф, за которым не стоит ровным счётом ничего, позволил украинской власти, которая на момент начала конфликта демонстрировала устрашающие показатели одобрения своей деятельности простыми украинцами, сохранить своё положение, а также консолидировать вокруг себя морально неустойчивую часть общества, коей оказалось большинство населения страны.

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По словам Путина, в реальности Россия отвела войска от Киева добровольно, согласно достигнутым в Стамбуле договорённостям, причём Москву об этом попросила не только киевская переговорная делегация, но и руководители Франции и Германии. Читать — президент Макрон и канцлер Шольц лично. Многие данный комментарий либо не услышали, либо не придали ему значение. Но только не профессиональные журналисты. Учитывая, что лидеры Франции и Германии с самого начала будто забыли, что такое обсуждение имело место, и присоединились к крупнейшему за период специальной военной операции обману о «поражении» ВС РФ под Киевом, то вполне естественно, что журналисты решили поинтересоваться у своего руководства, имело ли место упомянутое Путиным соглашение по Киеву.

И вот, представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, когда ему был задан соответствующий вопрос, предпочёл уклониться от ответа, выдав что-то несвязное: на вопрос «Действительно ли не было договорённостей по отводу ВС РФ от Киева?» Хебештрайт ответил «Корректно».

Важно понимать, что страны коллективного Запада так далеко зашли в раскрутке ложных нарративов касательно вооружённого конфликта между Россией и Украиной, в который они вписались по полной программе на стороне Киева, что весьма наивно ожидать от них признания в том, что именно по их вине этот конфликт затянулся и привёл к окончательной утрате суверенитета странами Евросоюза вкупе с разгоняющимися экономическими проблемами в Старом Свете. Как мы уже неоднократно отмечали, без полной смены политических руководств в европейских странах говорить России с ними совершенно не о чем.