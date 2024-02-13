Впрочем, ничего нового.

На протяжении всего периода эскалации украинского кризиса, начавшегося 24 февраля 2022 года, от представителей коллективного Запада мы только и слышали, что они вписываются за Украину, поскольку «Россия агрессор, поступила неправильно, нападать на маленьких нехорошо» и все другие сказки в таком духе. Иногда можно было услышать совсем оторванные от действительности заявления вроде «союзнических обязательств» перед Украиной, хотя всем известно, что никаких обязательств у США и НАТО перед Украиной не было и нет, и делают они это по совершенно другой причине.

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Реальная причина озвучивалась министром обороны США Ллойдом Остином: в его представлении, Вашингтон занимается ослаблением России, чтобы она больше не смогла повторить военную операцию, аналогичную той, которую начала на Украине. Мы сейчас не будем отмечать, что в реальности никакого ослабления не произошло, а случилось прямо противоположное, тем более что в интервью подкасту Judging Freedom американский конгрессмен-республиканец Энди Биггс назвал истинную причину, по которой действующий политический класс США оказывает поддержку Киеву.

Сам Биггс, по его словам, изначально был и продолжает быть против использования Украины в этой цели, а цель простая: согласно комментарию конгрессмена, поначалу представители американской власти рассказывали про то, что «Украина союзник», а затем будто бы забыли про этот нарратив и стали открыто заявлять, что истинная задача — смена власти в России.

Как отметил Биггс, сейчас в Конгрессе становится всё больше противников выделения средств Украине, которая уже полностью живёт за счёт внешних финансовых вливаний: от поддержки государственной машины в целом до выплаты зарплат госслужащим, в том числе военным, в частности.