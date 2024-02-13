Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Американский конгрессмен назвал истинную причину, по которой США поддерживают Украину
Впрочем, ничего нового.

реклама

На протяжении всего периода эскалации украинского кризиса, начавшегося 24 февраля 2022 года, от представителей коллективного Запада мы только и слышали, что они вписываются за Украину, поскольку «Россия агрессор, поступила неправильно, нападать на маленьких нехорошо» и все другие сказки в таком духе. Иногда можно было услышать совсем оторванные от действительности заявления вроде «союзнических обязательств» перед Украиной, хотя всем известно, что никаких обязательств у США и НАТО перед Украиной не было и нет, и делают они это по совершенно другой причине.

реклама

Реальная причина озвучивалась министром обороны США Ллойдом Остином: в его представлении, Вашингтон занимается ослаблением России, чтобы она больше не смогла повторить военную операцию, аналогичную той, которую начала на Украине. Мы сейчас не будем отмечать, что в реальности никакого ослабления не произошло, а случилось прямо противоположное, тем более что в интервью подкасту Judging Freedom американский конгрессмен-республиканец Энди Биггс назвал истинную причину, по которой действующий политический класс США оказывает поддержку Киеву.

Сам Биггс, по его словам, изначально был и продолжает быть против использования Украины в этой цели, а цель простая: согласно комментарию конгрессмена, поначалу представители американской власти рассказывали про то, что «Украина союзник», а затем будто бы забыли про этот нарратив и стали открыто заявлять, что истинная задача — смена власти в России.

Как отметил Биггс, сейчас в Конгрессе становится всё больше противников выделения средств Украине, которая уже полностью живёт за счёт внешних финансовых вливаний: от поддержки государственной машины в целом до выплаты зарплат госслужащим, в том числе военным, в частности.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #экономика
+
Написать комментарий (0)
В Белом доме объяснили, чем чреват для США отказ Конгресса от поддержки Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
332
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
135
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
12
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
19
Android Auto и Apple CarPlay - в чем отличия
4
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
24
Про бесславный конец игровых консолей Xbox
12
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
12
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
33
В Китае создано первое в мире микроволновое оружие на базе двигателя Стирлинга
1

Сейчас обсуждают

Вадим Андриевский
22:38
Из того что ты описал - конденсатору(ам) в том блоке было больше 10ти лет. У меня корсар бахнул на 450в где то в 2021 , а год рождения его был где то 2008. Валялся лет 5 .Нагрузку дал на все деньги.
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Игорь Быков
22:37
Ну хз, какие танцы с амд, юзаю уже 4-й год R5 2600, и никаких с ним проблем, холодный, игры до сих пор нормально тянет. Да, разгона совсем нет, но либо у меня экземпляр такой неудачный, либо мать деше...
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
Вадим Андриевский
22:35
Сначала берем топ оперативу , потом мать которая может её потянуть , а только в конце проц в зависимости от бюджета . - тогда будет все летать . Оперативка нынче главный аспект - процессоров хватает с...
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Вадим Андриевский
22:30
Инвестировать в процессор может только тот кто вообще далек от комп железа. П.с это как раньше - ноут комп 2 ядра 2 гига = топ. Или как в жигули засунуть мотор от ферари.
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Kira625
22:27
Перевернуть тумбочку на крышу вверх колёсами и пусть рассказывает, как обгонял и как подрезал ;)
Робот-курьер врезался в машину и сразу скрылся с места ДТП
Вадим Андриевский
22:23
На счет ерунды хз . Но вот зачем её хранить ? Че за бред. Энергию никак нильзя хранить Вообще ! - это всплеск магнитного колебания . Вакуум собрался хранить ?-ну ну.
Революционная солнечная батарея устраняет необходимость в батарейках типа ААА
Вадим Андриевский
22:20
Рейзер еще года 3, 4 назад придумали мышку без батареек. Слабое у тебя сравнение . Литий батарейки как и любые другие столько не ходят как ты написал . Мышка может служить вечно - если ты сможешь пом...
Революционная солнечная батарея устраняет необходимость в батарейках типа ААА
Kira625
22:16
Феерические идиоты
Adidas удаляет профили жителей РФ из приложения Adidas Running и вводит дополнительные санкции
Вадим Андриевский
22:16
Конденсатор . Зачем аккумулятор ?
Революционная солнечная батарея устраняет необходимость в батарейках типа ААА
Вадим Андриевский
22:15
Где они берут только деньги на такую дурь ? Или это просто отмывание ?
Революционная солнечная батарея устраняет необходимость в батарейках типа ААА
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем