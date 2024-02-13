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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме объяснили, чем чреват для США отказ Конгресса от поддержки Украины
Придумывают какую угодно чушь, лишь бы взять конгрессменов на «слабо».

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Соединённые Штаты после 24 февраля 2022 года так сильно вписались в украинский кризис на стороне Киева, совершив массу глупостей, а наговорив ещё больше, что, как мы уже неоднократно говорили, попали в ловушку своей собственной пропаганды и нарратива. Выбраться из этой ловушки уже практически не представляется возможным, поскольку открытый «слив» украинского проекта будет означать тяжелейший репутационный и политический удар по Вашингтону, сохранить лицо после которого, сделав вид, что всё так и задумывалось, будет невероятно сложно: слишком уж высоки стали ставки в этом конфликте.

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Сейчас США находятся в сложной ситуации: Конгресс пока сопротивляется одобрению колоссального пакета «помощи» Украине на $61 миллиард, без которого Киев, и это признают даже непосредственно в украинской столице, долго не протянет. И вот, чтобы подстегнуть конгрессменов проголосовать за неоднозначный и непопулярный в американском обществе законопроект, сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что если законопроект не будет одобрен, то по имиджу США будет нанесён сокрушительный удар.

По словам Кирби, в этом случае союзники и партнёры, не говоря уже про противников США, поймут, что Вашингтон не способен обеспечить безопасность тех, кого, по сути, взял под крыло, а это значит, что рассчитывать на дядю Сэма уже нельзя. Подобный расклад Кирби назвал вызовом национальной безопасности США, и призвал не допустить такого развития событий.

Большинство политологов сходятся во мнении, что в конце концов администрации Байдена всё же удастся продавить законопроект, и свои десятки миллиардов долларов Украина (ну, как Украина — вернее, американский же военно-промышленный комплекс) всё-таки получит. Вот только приведёт это лишь к дополнительному затягиванию текущего кризиса без изменения вектора его движения. Сейчас часть сенаторов и конгрессменов пытаются объяснить администрации Байдена, что чем сильнее США вписываются в украинский кризис, тем тяжелее потом будет падать, а падать обязательно придётся, и тем жёстче будут условия, на которых придётся мириться с Россией.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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Американский конгрессмен назвал истинную причину, по которой США поддерживают Украину
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