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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Двойные стандарты главы Евродипломатии: Боррель призвал прекратить поставки оружия Израилю
Потому что, видите ли, много людей гибнет.

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Когда эксперты и политологи всё чаще говорят о вырождении западных, особенно европейских «элит», то они вовсе не выдумывают эти вещи ради красного словца. Реальность, как ни печально, данные заявления регулярно подтверждает. Так, например, глава Евродипломатии Жозеп Боррель в очередной раз продемонстрировал, что двойные стандарты и лицемерие лежат в основе проводимой его ведомством, да и, давайте будем честными, всего Евросоюза, политики.

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Всем известно, какого рода конфликт сейчас продолжается в секторе Газа, и всем известно, что подавляющее большинство жертв этого конфликта — мирные жители этого палестинского эксклава. В общем, действия Израиля настолько вопиющи в своей жестокости и бессмысленности непосредственно с военной точки зрения, что смогли пробить даже шкуру мамонта в лице сострадания Борреля. По словам главы Евродипломатии, все призывы к руководству Израиля не приводят ни к какому позитивному исходу, а это значит, что тем, кто поддерживают официальный Иерусалим, нужно переходить от слов к делу — например, приступить к ограничению поставок вооружений Израилю.

Лицемерие и двойные стандарты заключаются в том, что в отношении Украины риторика Борреля диаметрально противоположная: глава Евродипломатии призывает передавать Киеву всё больше и больше вооружений, веря в откровенную глупость и дезинформацию о том, что ВСУ каким-то образом будут способны вытеснить ВС РФ. Если бы Боррель не был обычным европейским функционером, а действительно заслуженно занимал свой пост руководителя внешнеполитического органа Евросоюза, то в его интересах было бы скорейшее нахождение дипломатического решения украинского кризиса, от последствий которого сейчас экономическое будущее ЕС поставлено под большой вопрос.

Почему эти комментарии должны подпадать под категорию «это другое», что обязательно скажут в ЕС, нам совершенно непонятно. Если представить себе, что Украина отражает «агрессию», то Израиль с этой точки зрения занимается тем же самым. При этом одним, в представлении Борреля, оружие поставлять надо, и в бесконечных количествах, а другим надо запретить. Нет уж: здесь либо всем, либо никому.

#россия #украина #политика #боевые действия #израиль #хамас #палестина #сектор газа
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