И уже только по этой причине его можно не считать сторонником Путина.

История с предполагаемым использованием российской стороной конфликта на Украине спутниковых терминалов связи Starlink в некоторой степени заставляет Илона Маска (Elon Musk) высказываться на острополитические темы в последние дни буквально при каждой возможности. Как сообщает Bloomberg, Маск использовал сервис аудиочатов Spaces на страницах своей социальной сети X для обсуждения ситуации вокруг Украины с рядом политических деятелей США, включая нескольких сенаторов от различных штатов.

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Источник изображения: Bloomberg, Tolga Akmen

Представляющий интересы Висконсина Рон Джонсон (Ron Johnson), например, выразил уверенность в неизбежности «победы Путина на Украине», и призывал сторонников противоположной точки зрения трезво оценивать ситуацию. Маск категорично поддержал данное высказывание, а представитель Огайо в американском конгрессе Джеймс Дэвид Вэнс (JD Vance) призвал парламентариев США блокировать принятие решения о выделении $95 млрд на помощь Украине (она получит $60 млрд из этой суммы) и поддержку Тайваня, Израиля, а также гуманитарную помощь жителям сектора Газа.

Распространённое в определённых кругах отношение к себе как к стороннику Путина Илон Маск пытался оспорить заявлением о том, что принадлежащие ему компании нанесли России такой ущерб, которым не могут похвастаться никакие другие стороны. Во-первых, Маск предоставляет украинским военным доступ к своей спутниковой сети Starlink для ведения боевых действий. Во-вторых, частная аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска увела многих клиентов у российского космического агентства в сфере осуществления коммерческих запусков спутников на орбиту нашей планеты.