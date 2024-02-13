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Редакция
События в мире Алексей Сычёв
Илон Маск заявил, что его компании причинили России больше ущерба, чем кто-либо ещё
И уже только по этой причине его можно не считать сторонником Путина.

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История с предполагаемым использованием российской стороной конфликта на Украине спутниковых терминалов связи Starlink в некоторой степени заставляет Илона Маска (Elon Musk) высказываться на острополитические темы в последние дни буквально при каждой возможности. Как сообщает Bloomberg, Маск использовал сервис аудиочатов Spaces на страницах своей социальной сети X для обсуждения ситуации вокруг Украины с рядом политических деятелей США, включая нескольких сенаторов от различных штатов.

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Источник изображения: Bloomberg, Tolga Akmen

Представляющий интересы Висконсина Рон Джонсон (Ron Johnson), например, выразил уверенность в неизбежности «победы Путина на Украине», и призывал сторонников противоположной точки зрения трезво оценивать ситуацию. Маск категорично поддержал данное высказывание, а представитель Огайо в американском конгрессе Джеймс Дэвид Вэнс (JD Vance) призвал парламентариев США блокировать принятие решения о выделении $95 млрд на помощь Украине (она получит $60 млрд из этой суммы) и поддержку Тайваня, Израиля, а также гуманитарную помощь жителям сектора Газа.

Распространённое в определённых кругах отношение к себе как к стороннику Путина Илон Маск пытался оспорить заявлением о том, что принадлежащие ему компании нанесли России такой ущерб, которым не могут похвастаться никакие другие стороны. Во-первых, Маск предоставляет украинским военным доступ к своей спутниковой сети Starlink для ведения боевых действий. Во-вторых, частная аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска увела многих клиентов у российского космического агентства в сфере осуществления коммерческих запусков спутников на орбиту нашей планеты.

#украина #илон маск #spacex #путин #starlink
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palkovvodec
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KalitkaS
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Форум для дебилов, самые убогие статьи, лишь бы подпитать выбор амуде, как единственный и лучший вариант. Е6лaны недоношенные)))
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DIDEI
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Sash33
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Конечно для ЕЦБ 1 биток это не деньги
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fynjy_2005
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давай компенсируй недостаток шины частотой памяти хотяб с 3080ти...компенсатор блин
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Jakko
12:44
Да амдятина жрёт в играх больше на 2-4 Гб, так что один хрен. А эти 3% можно покрыть 10% разгоном, хотя что 10, а тем более 3 это нет ничто, при 3% там в большинстве случаев и 1 фпс не будет
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
KalitkaS
12:43
ОК. ру ?) Фанат амуде на мертвой площадке и форуме для дебилов. Не удивлён, зато теперь вижу кто на самом деле меня дизлайкает. Инвалиды и евнухи, получается))
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Axel Maz
12:42
Действительно, зачем сразу рендерить в меньшем разрешении, чтоб не рендерить в большом, а потом сжимать до меньшего?! Да и смысла в этой фиче, если нужны тензорные ядра карты?)
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