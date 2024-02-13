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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Илон Маск: затягивание конфликта не идёт на пользу Украине
Это ещё очень мягко сказано.

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Американский предприниматель Илон Маск с самого начала нового стартовавшего в феврале 2022 года витка кризиса на Украине проявлял редкую для представителя западных элит проницательность и понимание сложившейся ситуации. Сохраняет он её и по сей день: в частности, Маск очень переживает по поводу того, что Соединённые Штаты делают всё, чтобы затянуть украинский кризис, что совершенно не идёт Украине на пользу, а только наоборот — разрушает и без того дисфункциональное государство.

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Так, выступая в рамках очередного подкаста на политическую тему, Маск заявил, что Америка, которая стремится сохранить за собой образ «хорошего парня», по сути оказывает Украине медвежью услугу: Киев не может одержать верх в конфликте с Россией, и выделение дополнительных средств на поддержание этого кризиса, убеждён миллиардер, совершенно не идёт Украине на пользу, а лишь наоборот — затягивает конфликт, обрекая «цвет украинской молодёжи» на смерть.

По мнению Маска, люди на Украине сейчас гибнут «ни за что»: такое положение дел неправильное, и этот конфликт должен закончиться.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что данный конфликт закончится после прекращения поставок вооружений Западом Киеву. На сегодняшний день мы видим конфликт внутри американских элит на тему дальнейшего оказания Украине беспрецедентной «помощи», причём тренд таков, что противников этого решения в США становится всё больше.

Что до Европы, то она столь сильно вписалась в этот кризис, пожертвовав всем: от своего суверенитета до нужных в первую очередь самой Европе экономических отношений с Россией, что трудно себе представить, как из этой ловушки пропаганды и риторики ЕС вообще теперь может выбраться. Как опять же отметил Путин в нашумевшем интервью, на Западе сейчас России разговаривать не с кем, так что, очевидно, период конфронтации, в рамках которого Украина исполняла, исполняет и продолжит исполнять роль инструмента и разменной монеты, в той или иной продолжится до полной смены западного политического класса.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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