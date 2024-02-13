Идея не нова, госпожа Бербок. Оригинальная идея опять не получилась, что совершенно закономерно.

Идее того, что Европейскому союзу необходим свой собственный военный альянс, никак не связанный с НАТО, уже чуть ли не столько же лет, сколько самому Европейскому союзу. Когда данная идея впервые была озвучена, за ней стояла надежда на вырывание Европы из цепких американских лап с приданием Старому Свету хоть какого-то суверенитета. Реальная история же пошла по прямо противоположному пути: ЕС и НАТО стали, по сути, взаимозаменяемыми объединениями, а степень вовлечённости Вашингтона в европейские дела уже полностью перешла все рамки приличия.

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Дошло до того, что Град на холме может повлиять на европейские «элиты» до такой степени, что те пренебрегут интересами собственных государств, поставив под угрозу их экономическое будущее, лишь бы выполнить приказ. Не будем пока искать в нижеуказанных заявлениях никакого глубинного смысла, тем более что это заявление исходит от ставшей именем нарицательным главы МИД Германии Анналены Бербок, но она подняла эту припорошенную пылью идею и заявила, что Европа должна работать над созданием собственного общеевропейского оборонительного союза.

В представлении Бербок, реализация такого проекта позволит ЕС стандартизировать системы вооружений и организовать совместные оборонительные проекты. Забавно, но такая конструкция, по словам главы МИД Германии, не должна быть конкурентом Североатлантическому альянсу. Каким образом два оборонительных альянса должны работать вместе, понятно, по всей видимости, только госпоже Бербок.

Скорее всего, заявление Бербок связано с недавним откровением бывшего и, вероятнее всего, будущего президента США Дональда Трампа относительно уровня вовлечённости Вашингтона в НАТО. Трампа, в частности, раздражает, что меньше трети членов НАТО выделяют необходимые минимальные суммы взносов на общую безопасность, предпочитая отсиживаться за американской военной силой и рассчитывая в случае чего именно на неё. Трамп предельно ясно дал понять, что при нём так уже не будет. Понятно, что будет, и ещё как будет: никто не позволит Трампу вывести США из НАТО и из Европы в целом; по крайней мере, без резкой смены американских элит.