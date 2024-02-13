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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ВСУ признали критическое истощение запасов бронетехники
Но ведь ещё не все Challenger 2 сожжены, а M1 Abrams и вовсе на ЛБС не заезжали.

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Когда осенью 2022 года российское командование обозначило цель перемалывания военного потенциала ВСУ, который на тот момент стал бешеными темпами усиливаться за счёт поставок западной (в основном американской) военной техники, стало понятно, что процесс будет длительным. По сути, сейчас идёт демилитаризация не столько Украины, сколько складов НАТО, и вот, сегодня факт того, что уровень истощения запасов бронетехники в ВСУ достиг критического уровня, заявили в Киеве.

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По крайней мере, глава объединённого координационного пресс-центра сил обороны ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что «у нас нет бронетехники», и на фоне понимания этой реальности российская армия, дескать, также экономит и свою бронетехнику.

На сегодняшний день Киев уже почти два месяца не получает американскую военную «помощь», а возможности европейских государств, мягко говоря, отнюдь не безграничны, и в ЕС прекрасно осознают тот факт, что если США полностью отстранятся от финансирования Украины, спихнув это бремя окончательно на ЕС, то обеспечить все потребности ВСУ там не смогут.

В частности, стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall возводит новый завод по производству боеприпасов, максимальная мощность которого составит 200 тысяч снарядов в год. Для понимания полного дисбаланса военных потенциалов РФ и НАТО за вычетом США, в рамках украинского конфликта ВС РФ расходуют такой объём за период от 5 до 20 дней в зависимости от интенсивности сражений. В общем, куда ни посмотри, ситуация для Киева мрачная, и садиться за стол переговоров, пока ещё в принципе есть, о чём переговариваться, там не торопятся. Чего ждут, чего медлят — непонятно совершенно

#россия #украина #политика #боевые действия
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