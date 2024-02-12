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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Rheinmetall: потребности ВСУ в снарядах втрое превышают возможности немецкой военной промышленности
А если увеличить возможности нельзя, значит, надо снижать потребности.

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В условиях постепенного отстранения США от финансирования украинского проекта и его перекладывания на плечи Европы основное бремя ложится на плечи немецкого налогоплательщика. Чаяния простого немца руководство Германии не волнуют, о чём не так давно заявляла одиозная глава МИД ФРГ Анналена Бербок, поэтому вместо субсидирования аграрного сектора и промышленности деньги идут на Украину в виде финансирования бюджета и военной техники.

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Но масштаб конфликта на Украине столь колоссальный, что даже Германия как единственная имеющая значение промышленная держава в Европе обнаружила себя в ситуации, при которой обеспечить Киев нужным количеством боеприпасов, не говоря уже о технике, просто не в состоянии. И вот, сегодня весьма скромные военно-промышленные возможности Германии подтвердил и ключевой немецкий военный концерн Rheinmetall.

По словам руководителя Rheinmetall Армина Паппергера, при условии возведения нового завода и вывода его на полную рабочую мощность Германия сможет к 2025 году наладить выпуск 700 тысяч артиллерийских снарядов. И вот здесь начинается самое интересное: как добавил Паппергер, даже если всю продукцию отправлять на Украину, игнорируя собственные потребности Германии, то это количество всё равно втрое меньше потребностей ВСУ в рамках текущего конфликта.

В реальности же Германия сможет поставлять лишь малую долю снарядов, поскольку имеющиеся арсеналы уже критически, если не полностью косвенно демилитаризованы российской армией, и их нужно восполнять.

В Евросоюзе уже не скрывают, что без США обеспечить военные потребности Украины не в состоянии. Всё это следствие планомерного разоружения Запада, вызванного спадом конфронтации с социалистическим блоком и святой верой в то, что все будущие конфликты будут представлять собой сверхдержавные прокси-войны на территориях третьих стран, руками парамилитарных образований, причём вдали от Европы. А сейчас думать ЕС уже поздно: компетенции во многом утрачены, доступ к дешёвой энергии утрачен, внутренние проблемы накапливаются. И желания у седовласых «ястребов» садиться за стол переговоров с Москвой до сих пор не наблюдается. Хотя только это сейчас может спасти ситуацию, сохранив лицо странам коллективного Запада.

#россия #украина #боевые действия #германия #промышленность #rheinmetall
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