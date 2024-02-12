Неплохо для «суверенного» государства.

Миф о независимости Украины и раньше-то звучал забавно, но после 2014 года и в особенности после 2022 года, когда страны коллективного Запада, по сути, на максимально возможном для себя уровне «вписались» в боевые действия на стороне Киева, обеспечивая половину госбюджета страны и почти 100 % военной продукции, заявления о «суверенитете» стали звучать совсем уж нелепо. И вот, согласно информации Службы внешней разведки (СВР) России, страны «Группы Семи» (G7) во главе с США намерены дополнительно размыть этот суверенитет, назначив в Киеве «специального посланника», в задачу которого войдёт, по сути, лоббирование необходимых G7 решений.

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Технически, насколько известно российской внешней разведке, это лицо должно будет иметь прямой доступ к президенту Украины, быть вовлечённым во все его действия, а также «блокировать» решения украинской власти, которые не были согласованы с западными столицами. По сути, назначение такого спецпосланника будет означать окончательный и бесповоротный перевод Украины под внешнее управление, хотя, казалось бы, куда уже дальше.

Безусловно, информация СВР может не соответствовать действительности. В любом случае, покажет только время, а его может потребоваться много. Ясно одно: ничего хорошего для Украины внешнее управление от «друзей», которые заставляют страну воевать за свои интересы, но сами при этом в конфликт не вступают, не сулит. Украинское общество этих прописных истин до сих пор не понимает, и, что самое страшное, там не считают внешнее управление чем-то зазорным.