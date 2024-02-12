Г-н президент, отношения Финляндии и России нужны в первую и в последнюю очередь Финляндии. Риторику попроще сделайте, пока не поздно.

После того, как Финляндия отказалась от нейтралитета, присоединилась к антироссийским незаконным санкциям, полностью разделила западную истерику и вступила в НАТО, ни о каком восстановлении прежних отношений с данным государством для Москвы и речи быть не может. В конце концов, эти отношения всегда были нужны в первую и в последнюю очередь Финляндии, которой СССР позволил сохранить государственность даже несмотря на её участие во Второй мировой войне на стороне одного усатого господина.

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В Финляндии, впрочем, современные «элиты» учились уже по совсем другим учебникам, поэтому там свято верят в то, что реальность диаметрально противоположна, и что это России Финляндия необходима как воздух. Из этой иллюзии возникает полностью оторванная от реальности риторика избранного президента Финляндии Александра Стубба относительно того, что Хельсинки не будет восстанавливать с Москвой отношения до тех пор, пока Россия не завершит боевые действия на Украине.

Как отметил Стубб, между государствами сохраняются официальные дипломатические отношения, но ничего дальше них не поддерживается и не будет поддерживаться, пока не закончится украинский конфликт. Стубб не уточнил, на каких условиях этот конфликт должен закончиться, чтобы Финляндия «снизошла» до восстановления отношений с Россией, но, учитывая, что вектор движения всем примерно понятен, особого выбора у Финляндии нет.

Стубб одержал победу на выборах с 51 % голосов. По всей видимости, 51 % финнов вполне устраивает политика конфронтации с Россией. Что ж, посмотрим, изменится ли что-то в финской «консерватории» через пару—тройку лет. Потому что России, как мы уже отметили, наличие или отсутствие контактов с Финляндией — как бы это помягче выразиться, совсем не критично.